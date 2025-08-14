Despegar registra un aumento en las reservas en las ciudades sede de la segunda gira de Shakira

Además, la consultora Mabrian, pronostica que la gira de la cantante dejará 106, 4 millones de dólares, de los cuales el 55% corresponde a ganancias para los alojamientos en las diez ciudades donde se presentará

Con la gira «Las mujeres no lloran», Shakira vuelve a México en agosto y septiembre, después del éxito de su paso en marzo de este año, que dejó una derrama económica estimada de 160 millones de dólares para el turismo de la Ciudad de México, según datos de la Cámara Nacional de Comercio.

De acuerdo con un análisis de la consultora Mabrian —especializada en inteligencia turística y análisis de datos para el sector de viajes—, esta segunda etapa de la gira generará 106,4 millones de dólares en gasto turístico en el país, de los cuales el 55 % corresponderá a ganancias para los alojamientos en las diez ciudades donde se presentará: Ciudad de México, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Puebla y Veracruz.

La Ciudad de México será el principal polo de atracción, con una derrama estimada de 43,6 millones de dólares, equivalente al 41% del gasto turístico total generado por la gira, incluyendo el 57 % de los gastos en alimentos y bebidas y el 28 % del gasto en transporte.

El sitio de Despegar reportó un aumento del 46 % en cantidad de reservas para Ciudad de México frente al mismo trimestre de 2024 y un 3 % más frente al trimestre anterior de 2025. «Shakira ya demostró su capacidad para mover el mercado turístico en el primer trimestre de este año, y esperamos que el fenómeno se repita con más fuerza para los estados que se suman a la gira en agosto y septiembre», destacó Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar en México.

Con más de dos fechas anunciadas, Ciudad de México, Jalisco y Puebla son las tres ciudades donde se espera más movimiento del sector turístico. En Guadalajara, Jalisco, Despegar detectó un aumento del 39 % en reservas de paquetes turísticos frente al mismo trimestre del año anterior. De acuerdo con Mabrian, se espera que Jalisco y Puebla reporten una derrama económica superior a los 10 millones de dólares cada uno.

Aunque la gira es un fenómeno de pocos días en cada sede, el análisis destaca que la participación del sector turístico en este tipo de eventos resulta muy importante para mover la economía, ya que el gasto se distribuye también en otros servicios complementarios y promueve el turismo local.

