Braze, plataforma líder en customer engagement, llega a México

Para marcar su entrada en el mercado, la empresa organizará el evento «Grow with Braze México 2025», el 27 de marzo. A pocos meses de su expansión en México, Braze ha sumado clientes como OXXO

BRAZE, la plataforma líder en customer engagement, ha anunciado su expansión en el mercado LATAM, ahora enfocándose en México y otros países de habla hispana, ofreciendo soluciones de vanguardia para fortalecer las relaciones entre los clientes y las marcas que aman.

Para reforzar el compromiso en la región, donde Braze ya cuenta con clientes reconocidos como VivaAerobus, Cabify, Rappicard, OXXO, Stori y OLX, la empresa ha establecido ahora una presencia local en la Ciudad de México, centrándose en el territorio mexicano.

Estamos encantados de contar con Toby Fox para México y Centroamérica, así como con Tomás Taiana, para Colombia y Sudamérica. Además, contamos con el apoyo de nuestros resellers, bajo el liderazgo de Karl Amalia (Director de Resellers, LATAM). Mi equipo y yo estamos comprometidos en empoderar a las empresas para que conecten de manera más efectiva con sus clientes y generen resultados excepcionales en la región», afirma René Lima, Vicepresidente de Ventas para LATAM de Braze.

México: un mercado estratégico para las relaciones marca-cliente

México se ha convertido en un mercado clave para las marcas que ofrecen soluciones de engagement multicanal. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 35% de los consumidores mexicanos realizó al menos una compra en línea en 2024, lo que ha llevado a las plataformas a perfeccionar sus procesos para ofrecer experiencias de compra más rápidas, intuitivas y accesibles.

El año pasado, México se posicionó como el segundo mercado de comercio electrónico más grande de América Latina, con un volumen de 97 mil millones de dólares, solo por detrás de Brasil. Este crecimiento ha integrado firmemente el e-commerce en la vida diaria de los consumidores mexicanos, alcanzando una tasa de penetración del 74% (PCMI).

Otro dato de interés, es que, en 2024, el 79% de las compras en línea en México se realizaron a través de dispositivos móviles, posicionando al país como líder en comercio móvil en la región. Esta tendencia resalta la necesidad de que las marcas optimicen las experiencias móviles, asegurando que sus estrategias de engagement capten y retengan eficazmente la atención del consumidor en un mercado tan dinámico.

Conectando marcas y clientes a través de datos inteligentes

Braze ofrece una plataforma de engagement que permite a las marcas crear experiencias personalizadas y relevantes en múltiples canales.

Esto incluye la orquestación de recorridos multicanal y la automatización inteligente, facilitando interacciones más efectivas y personalizadas con los clientes. A través de las herramientas analíticas y experimentales que ofrece Braze, las marcas pueden medir y ajustar sus estrategias en tiempo real, garantizando una experiencia del cliente coherente y alineada con sus necesidades.

El compromiso de Braze con el engagement

Para celebrar su entrada en el mercado mexicano, se llevará a cabo el evento «Grow with Braze México 2025» el 27 de marzo en la Ciudad de México. Este encuentro reunirá a líderes de la industria para explorar estrategias avanzadas de engagement y compartir mejores prácticas adaptadas al mercado local.

«Estoy muy emocionada de lanzar nuestro primer evento a gran escala en México. Será una excelente oportunidad para que nuestros clientes y nuevos prospectos disfruten de un día dedicado a compartir nuestras innovaciones de producto y casos de éxito con marcas como Coca-Cola FEMSA, Rappicard, Kueski, entre otras. El evento estará lleno de contenido de gran valor, como se detalla en la agenda. Los asistentes tendrán la oportunidad de hacer networking con líderes del espacio MarTech en México», enfatizó Raquel Braga, Directora de Marketing Regional para LATAM en Braze.



*Para asistir al evento de lanzamiento, se puede hacer el registro aquí brazeevents.com.

Acerca de Braze

Braze es la plataforma líder de customer engagement que empodera a las marcas para Be Absolutely Engaging™ (Ser Absolutamente Atractivas). Braze permite a cualquier especialista en marketing recopilar y actuar sobre cualquier cantidad de datos de cualquier fuente, lo que les permite interactuar creativamente con los clientes en tiempo real, a través de múltiples canales, desde una única plataforma.

Desde la mensajería multicanal y la orquestación de recorridos hasta la experimentación y optimización impulsadas por inteligencia artificial, Braze permite a las empresas construir y mantener relaciones absolutamente atractivas con sus clientes, fomentando el crecimiento y la lealtad.

La empresa ha sido reconocida como una de las Mejores Empresas para Trabajar en 2024 por U.S. News & World Report, una de las Mejores Pequeñas y Medianas Empresas para Trabajar en Europa 2024 por Great Place to Work®, y como una de las Mejores Empresas para Mujeres en 2024 por Fortune y Great Place to Work®. Además, Braze fue nombrada Líder por Gartner® en el Magic Quadrant™ 2024 para Multichannel Marketing Hubs y como un Strong Performer en The Forrester Wave™: Email Marketing Service Providers, Q3 2024.

Braze tiene su sede en Nueva York y cuenta con 15 oficinas en América del Norte, Europa y la región de Asia-Pacífico (APAC). Para más información, se puede visitar braze.com.



