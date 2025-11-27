AXE arranca su entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con una experiencia llena de música, color y energía en el corazón de la CDMX, AXE anunció cómo ganar boletos para ver jugar a la Selección Nacional de México

AXE encendió la pasión futbolera en el Centro Histórico de la CDMX con una fiesta al estilo mexicano para celebrar su alianza como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En el Museo del Estanquillo, música, luces y el folclore patriota se fusionaron en una experiencia multisensorial que reunió a decenas de personas y fans del fútbol, quienes conocieron las actividades que AXE realizará previo y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

«AXE y la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comparten el mismo espíritu: disfrutar con actitud y celebrar en grande. Más que un patrocinio, esta alianza es una invitación a vibrar con el fútbol y a demostrarle al mundo cómo festejan los mexicanos», comentó Jorge Tanamachi, gerente de Desodorantes Masculinos en Unilever México.

AXESS BY AXE: entrada directa al Mundial

Además, AXE llevará la emoción del fútbol a todos los rincones con su activación en el FIFA Fan Festival™ y la app AXESS BY AXE, donde los fans podrán participar en dinámicas exclusivas, ganar premios y conseguir boletos para ver a México en acción. Disponible para iOS y Android (de manera gratuita), esta app permite ganar AXE Coins, monedas virtuales que pueden canjearse por boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ o productos exclusivos.

«AXE es una marca que celebra en las calles, en los barrios, donde la pasión por el futbol se siente más viva. AXESS BY AXE conecta con esa energía y con todos sus usuarios», afirmó Jorge Tanamachi.

«El Tres Ganador»: jugar, participar y ganar

Como parte de esta gran celebración, AXE, Rexona y Dove se unieron para lanzar «El Tres Ganador», una promoción que le da a millones de personas la oportunidad de vivir la emoción del Mundial muy de cerca.

Hay 184 pases triples para partidos en México y más de 3,000 premios, incluyendo monederos Amazon de $10,000, $3,500 y $500 MXN, además de pases triples para Cinépolis.

Participar es muy fácil:

Comprar cualquier desodorante de las marcas participantes. Registrarse en www.eltresganador.com.mx o por WhatsApp. Subir tickets de compra. Cada peso equivale a un punto.

La promoción estará disponible en todo México del 1 de octubre de 2025 al 31 de mayo de 2026.

La descarga de la app está disponible desde este link: AXESS BY AXE.

Ver el video de la experiencia.

#AxeHueledeLujo



