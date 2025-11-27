Helados Holanda: el sabor de la confianza

En una categoría profundamente emocional, Helados Holanda fue reconocida como la marca de helados más confiable de México, al recibir el distintivo «Marcas de Confianza 2025», otorgado por Selecciones – Reader’s Digest

En una categoría profundamente emocional —donde el helado representa indulgencia, memorias y felicidad, Helados Holanda fue reconocida como la marca de helados más confiable de México, al recibir el distintivo Marcas de Confianza 2025, otorgado por Selecciones – Reader’s Digest.

De acuerdo con el estudio, Holanda obtuvo casi el 50 % de preferencia sobre las otras opciones en el mercado, consolidándose como líder absoluto dentro de su categoría. Este resultado no solo refleja la solidez del portafolio y la presencia masiva de la marca, sino su capacidad única para conectar emocionalmente con generaciones enteras: un helado que acompaña desde la infancia hasta la adultez, siempre disponible y con un sabor que permanece constante.

Los resultados revelan que el 99 % de los consumidores califica la calidad de Helados Holanda de buena a excelente, además, casi el 90 % comparte que la marca ha sabido renovarse con nuevos productos, presentaciones y sabores sin perder su esencia cercana, alegre y tradicional.

Este balance entre nostalgia e innovación es lo que convierte a Helados Holanda en la opción más confiable para el consumo cotidiano. El insight clave del estudio confirma que la confianza en la marca no se construye solo por sabor, sino por disponibilidad emocional: Holanda domina entre otras razones, porque está donde está el consumidor y porque su sabor conecta con momentos memorables.

«Este reconocimiento nos llena de orgullo porque proviene directamente de nuestros consumidores. Que hayan elegido a Helados Holanda como la marca más confiable confirma que estamos en el corazón de las personas: en sus celebraciones, en los momentos de indulgencia y en sus memorias. La combinación de calidad, accesibilidad e innovación constante nos permite seguir acompañando estos momentos y hacer que la vida sepa mejor con helado», señaló Rubén Moreno, gerente de Comunicación y Asuntos Corporativos.

Con más del 95 % de consumidores satisfechos que eligen a Helados Holanda por las experiencias que ofrece, la marca reafirma su compromiso, forjado a lo largo de casi 100 años, de transformar los momentos cotidianos en vivencias extraordinarias. El distintivo Marcas de Confianza 2025 fortalece esta conexión genuina con sus consumidores y renueva la promesa de seguir brindando productos accesibles, innovadores y llenos de sabor.



Source: Mexicomex Comunicae