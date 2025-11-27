Despegar: paquetes de viaje, la solución integral para cerrar el año viajando

Los paquetes de Despegar destacan como la alternativa más conveniente para viajar en fin de año, al combinar vuelo, hotel y servicios complementarios en un solo paso y con un ahorro del 30 %

Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, observa una preferencia creciente por paquetes de viaje rumbo a las vacaciones de fin de año. Esta tendencia confirma que los paquetes se han convertido en la forma más eficiente de resolver el viaje completo en una temporada caracterizada por alta afluencia y disponibilidad limitada.

«Los paquetes son nuestro producto estrella. Al reservar vuelo y hotel juntos, los viajeros pueden lograr ahorros de hasta un 30 % frente a comprar cada servicio por separado. Además, esta integración permite tener mayor claridad sobre el gasto total y asegurar todo en un solo paso. Queremos que cada usuario encuentre el viaje que busca y trabajamos para garantizar que esto suceda», señaló Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar en México.

La ventaja del paquete no se limita al precio. Este formato integra los componentes esenciales del viaje -vuelo y hospedaje- y permite sumar otros servicios clave como traslados, actividades, parques, renta de auto o asistencia al viajero, todo dentro de una misma compra. Esto reduce la necesidad de organizar el viaje por partes y facilita una experiencia más completa desde el inicio.

Esta preferencia también se reflejó en el comportamiento de compra reciente: durante el Buen Fin 2025, los paquetes se posicionaron como el producto más elegido en Despegar. «Esto nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestra propuesta de valor de un viaje completo, accesible y confiable. Siempre buscando más opciones, mejores beneficios y una experiencia omnicanal cada vez más optimizada», agregó Elijovich.

Además, el crecimiento en el uso de canales digitales, con la app de Despegar como un punto clave de consulta y reserva, ha facilitado que más viajeros elijan paquetes al poder ajustar fechas, destinos y categorías de hospedaje de manera simple y transparente, manteniendo bajo control toda la experiencia de viaje.

Con esta tendencia, Despegar reafirma su compromiso de acercar a los mexicanos viajes completos, accesibles y confiables para el cierre del año, impulsando a los paquetes como la opción que mejor combina ahorro, simplicidad y experiencia en una de las temporadas más importantes para viajar.



Source: Mexicomex Comunicae