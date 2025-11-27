Montepío Luz Saviñón promueve el uso responsable del empeño para fortalecer la economía familiar

Desde su fundación en 1902, la institución ha destacado por brindar soluciones económicas accesibles en momentos de necesidad, siempre bajo un enfoque de responsabilidad, transparencia y acompañamiento

Montepío Luz Saviñón continúa fortaleciendo su labor como una institución que impulsa el uso responsable del empeño, ofreciendo información clara y atención personalizada para que cada usuario tome decisiones financieras informadas. Desde su fundación en 1902, la institución ha destacado por brindar soluciones económicas accesibles en momentos de necesidad, siempre bajo un enfoque de responsabilidad, transparencia y acompañamiento.

El uso responsable del empeño se ha convertido en uno de los pilares de su labor social. Para Montepío Luz Saviñón, es fundamental que los usuarios comprendan que este tipo de crédito debe utilizarse como una herramienta estratégica, especialmente ante imprevistos o gastos urgentes, evitando recurrir a él como una solución permanente o impulsiva.

La institución ha desarrollado campañas de orientación financiera que explican a detalle cómo funciona el préstamo prendario, cuáles son las características que lo distinguen frente a otros tipos de créditos y qué aspectos deben tomar en cuenta los clientes para proteger su patrimonio. Estas campañas incluyen materiales educativos, asesorías presenciales y contenido digital accesible para todo público.

Asimismo, la institución refuerza la claridad en cada operación. Los usuarios reciben información completa sobre las tasas, los plazos, los montos asignados y las opciones de renovación, lo que permite tener un control real sobre el crédito adquirido. Este modelo transparente fomenta un uso responsable y fortalece la confianza que los clientes han depositado en el Montepío durante más de un siglo.

El objetivo central de Montepío Luz Saviñón es que las personas puedan enfrentar situaciones económicas sin poner en riesgo su estabilidad. Por ello, promueve el empeño como una alternativa temporal y segura, que debe utilizarse con planificación y consciencia financiera. Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso histórico de apoyar a las familias mexicanas, no solo con un servicio accesible, sino con orientación que impulsa decisiones informadas y responsables.



