YBooks revoluciona la lectura inmersiva en la FUL 2025 de Pachuca

En la Feria Universitaria del Libro (FUL) 2025 de la UAEH, la editorial YBooks presentó su propuesta de lectura inmersiva con realidad aumentada, virtual y metaversos. Bajo la dirección de Pepe Huerta e integrada al grupo tecnológico SLM, busca transformar la experiencia literaria y acercar clásicos, cómics, novelas y materiales educativos a todas las edades mediante tecnología

YBooks, la editorial mexicana que transforma la manera en que se vive la experiencia de un libro, participa este año en la Feria Universitaria del Libro (FUL) 2025 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Con propuestas innovadoras basadas en realidad aumentada, realidad virtual y metaversos, YBooks acerca al público una nueva forma de explorar títulos clásicos, cómics, novelas y publicaciones educativas.

Al frente de esta visión se encuentra Pepe Huerta, Director General (CEO) de YBooks, quien destacó durante el evento:

«La lectura ya no es solo pasar páginas; ahora es vivir mundos enteros. En YBooks se busca que cada persona se sumerja en historias y conocimientos de una forma completamente inmersiva, accesible y emocionante».

La participación de YBooks en la FUL 2025 ha despertado gran interés entre estudiantes, académicos y familias, mostrando cómo la tecnología puede potenciar la cultura y la educación.

Respaldo del Grupo SLM

La compañía SLM, líder en soluciones tecnológicas y transformación digital en Latinoamérica, es uno de los principales impulsores de YBooks.

Gonzalo Araújo C., CEO Global de SLM, afirmó:

«Desde SLM estamos convencidos de que la innovación también debe impulsar la cultura y la educación. YBooks es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede transformar realidades y acercar la lectura a nuevas generaciones».

Por su parte, Mauricio Villasmil, VP Global de SLM, añadió:

«Nuestro compromiso con YBooks refleja la filosofía de SLM: apoyar proyectos que no solo generan valor empresarial, sino que también aportan a la sociedad. La lectura inmersiva es un puente entre la tradición literaria y el futuro digital».

Una apuesta por la cultura y la innovación

Con el respaldo del Grupo SLM, YBooks busca consolidarse como referente en el ecosistema editorial latinoamericano, llevando experiencias de lectura inmersiva a más ferias del libro, instituciones educativas y espacios culturales.

