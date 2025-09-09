CHiQ presenta su tecnología basada en IA y con temática de pandas, el patrocinio de FIS y su liderazgo en ESG en la IFA 2025

La Internationale Funkausstellung (IFA), la feria líder mundial de electrónica de consumo y electrodomésticos, comenzó el 5 de septiembre en Berlín

LATINOAMÉRICA (Septiembre 09 de 2025). En la edición de este año, Changhong acaparó la atención mundial con el lanzamiento de sus electrodomésticos inteligentes con temática de pandas, una nueva alianza estratégica en deportes de invierno y una convincente demostración de iniciativas ESG, todo lo cual subraya la capacidad de la marca para innovar y emplear narrativas con identidad cultural.

Presentada en la IFA, la línea de productos de Changhong inspirada en los pandas combina ingeniosamente motivos culturales icónicos con tecnología de inteligencia artificial de vanguardia. El televisor con IA cuenta con un compañero virtual inteligente, Panda Xiaobai, que ofrece interacción las 24 horas del día y contenido seleccionado con temática de pandas. El frigorífico utiliza un control de humedad en la nube basado en IA para conservar la frescura, mientras que el aire acondicionado emplea algoritmos de IA adaptativos para ajustar con precisión la climatización interior. Inspirado en la estética de la tinta china y siluetas de pandas, el diseño refleja una elegante fusión entre la sofisticación tecnológica y la elegancia natural.

En la exposición, CHiQ, la marca internacional de Changhong, anunció una asociación estratégica de tres años con la Federación Internacional de Esquí (FIS), convirtiéndose en socio oficial de la Copa del Mundo de Saltos de Esquí de la FIS. Basándose en su participación actual en los eventos de la FIS en Alemania desde 2023 y en su colaboración con la Asociación Alemana de Esquí (DSV), el acuerdo representa un importante paso adelante en la estrategia de marketing deportivo global de CHiQ. La marca también reafirmó su alianza con el campeón mundial de salto de esquí Andreas Wellinger, promoviendo junto a él los valores de la excelencia y la perseverancia.

Ampliando su compromiso con el deporte inclusivo, CHiQ se convirtió en patrocinador oficial del Abierto de Tenis en Silla de Ruedas, organizado por la Federación Alemana de Tenis (DTB). En la IFA 2025, la DTB otorgó a CHiQ un certificado de colaboración honorífica, reconociendo su papel en tender puentes entre la tecnología y el deporte, al tiempo que fomenta los valores de ESG. Esta colaboración pone de relieve la dedicación de CHiQ a generar un impacto social significativo a través de la innovación y la defensa de la diversidad, la igualdad y la sostenibilidad a escala global.

En reconocimiento a sus logros, CHiQ fue galardonada con el «Premio a la marca líder en electrodomésticos con IA» en la IFA 2025, que celebra sus contribuciones pioneras a la fabricación inteligente y la innovación basada en IA.

La presencia destacada de CHiQ en la exposición de este año refleja una estrategia global firmemente arraigada en la innovación tecnológica y la resonancia cultural. Integrando iconografía china representativa y forjando alianzas con las principales plataformas deportivas internacionales, la marca sigue consolidando su posicionamiento premium. Respaldada por sus tecnologías ecológicas y sus soluciones basadas en inteligencia artificial, CHiQ ha obtenido un amplio reconocimiento por su enfoque visionario. Como pieza clave de Changhong para los mercados internacionales, CHiQ está preparada para ganarse la confianza de los consumidores de forma constante a través de la innovación permanente y la creación de valor auténtico.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

