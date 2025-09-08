Presidente InterContinental Guadalajara lidera las tendencias de hospitalidad e innovación en 2025

En 2025, viajar y hospedarse en Guadalajara va más allá de una estancia: la innovación transforma la experiencia hotelera, integrando tecnología, comodidad y servicios personalizados que marcan tendencia en la industria turística

El hotel en Guadalajara, Presidente InterContinental reafirma su liderazgo en la industria hotelera al marcar las pautas de cómo será viajar y hospedarse en la capital jalisciense durante 2025, en un entorno definido por la innovación, la conectividad y el crecimiento turístico.

Viajar y hospedarse en Presidente InterContinental Guadalajara significa llegar a un hotel insignia ubicado en uno de los polos tecnológicos y financieros más dinámicos de México, con instalaciones diseñadas para responder a las necesidades de empresarios, creativos y viajeros de placer.

Crecimiento turístico y visión estratégica

De enero a abril de 2025, Jalisco recibió más de 11 millones de visitantes, un aumento del 1.6 % respecto al año anterior. Con Guadalajara consolidándose entre los destinos más visitados, la industria hotelera vive una transformación sin precedentes: se han anunciado más de mil millones de dólares en inversión para 38 nuevos hoteles hacia 2028.

En este contexto, el hotel en Guadalajara fortalece su posición como un referente que combina tradición, hospitalidad e innovación para atender la creciente demanda.

Innovación y tecnología al servicio del huésped

Reconocida como el «Silicon Valley de México», Guadalajara alberga más de 1,000 empresas tecnológicas y genera alrededor de 150,000 empleos en sectores como inteligencia artificial, software y diseño de hardware.

Con eventos como Talent Land México (con alrededor de 30,000 asistentes en 2025) que refuerzan su rol como destino clave para viajeros interesados en innovación, los hoteles no pueden quedarse atrás en cuanto a desarrollo tecnológico.

Con ello, el hotel responde a un viajero que exige eficiencia, flexibilidad y entornos innovadores, en sintonía con el perfil de la ciudad.

Valor añadido con grandes eventos

En 2025, Guadalajara ha albergado eventos internacionales como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y se prepara para recibir la feria ITB Americas 2026.

Durante estas fechas clave, hospedarse en Presidente InterContinental Guadalajara permite a los visitantes combinar networking, inspiración y cultura, con la comodidad de contar con un hotel de clase mundial a minutos de los principales recintos de la ciudad.

Tendencias para los huéspedes más exigentes

El Presidente InterContinental Guadalajara se dirige a empresarios, profesionales tech, creativos y viajeros que buscan más que una habitación: desean experiencias completas con comodidad, estilo, innovación y cultura.

Con un enfoque en el servicio personalizado y la excelencia, el hotel se consolida como la elección natural para quienes desean vivir la modernidad de Guadalajara sin perder la esencia de la hospitalidad mexicana.



