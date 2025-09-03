Women Economic Forum Ecuador lanza becas internacionales 100% financiadas para certificación en innovación

El Informe Global sobre Brecha de Género 2025 indica que, aunque la brecha educativa está cerrada en un 95,1%, las mujeres aún enfrentan barreras para acceder a cargos de liderazgo, especialmente en áreas STEM

El Women Economic Forum (WEF) Ecuador anuncia el lanzamiento de una campaña de becas internacionales 100% financiadas para obtener la certificación como profesionales en innovación nivel 1, en alianza con The Global Innovation Management Institute (GIMI) y TDM International. La iniciativa se da en el marco de la quinta edición del WEF que se realizará en Cuenca – Ecuador.

El programa, online y de cuatro semanas, aplicará la metodología «Aprender Haciendo» y conectará a participantes de distintas nacionalidades, con el objetivo de fortalecer proyectos e iniciativas con impacto local y regional, así como desarrollar competencias para liderar en entornos innovadores y colaborativos. (Aplica para hombres y mujeres con experiencia laboral).

La iniciativa se enmarca en el compromiso del WEF por fomentar la innovación, la educación y el liderazgo transformacional, contribuyendo a cerrar brechas de género y habilidades en la región. Los interesados deberán postularse a través de www.wefecuador.com.

La quinta edición del WEF en Cuenca, que se realizará del 11 al 13 de septiembre, reunirá a líderes de más de 14 países y ofrecerá charlas magistrales, talleres, mentorías y networking de alto nivel, consolidándose como un espacio estratégico para liderazgo, inclusión y empoderamiento económico de la mujer.

«Creemos firmemente que la educación es el instrumento más poderoso para romper las barreras que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos de la vida. La adquisición de conocimientos, habilidades y competencias aumenta la autoeficacia y seguridad de las mujeres, permitiéndoles competir y sobresalir en ambientes laborales, empresariales y comunitarios. En ese sentido, el WEF impulsa iniciativas que fortalecen las capacidades, promoviendo un liderazgo transformacional que impacta positivamente en sus comunidades y países», comenta Catalina Cajías, Directora WEF Ecuador.

Por su parte, Semei Castillo, Catedrático y Director de Semei Training & Consulting Group, subraya: «Formar líderes no es solo transmitir conocimiento, es encender la chispa que transforma ideas en acción. En Semei Training & Consulting Group, creemos que la educación estratégica es el motor del cambio sostenible».

Asimismo, Dora María Fafutis Morris, presidente Internacional de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, resalta: «Las relaciones públicas son mucho más que comunicación: son el arte de construir confianza, generar diálogo y conectar realidades diversas. Desde la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, impulsamos una visión integradora que fortalece el tejido social de nuestra región».

El evento en septiembre incluye más de 9 horas con ponentes de Ecuador, México, Colombia, Panamá y República Dominicana, entre muchos más países. Además, el 12 de septiembre se realizará la esperada Gala de Reconocimientos en uno de los lugares más representativos de Cuenca, homenajeando a personalidades, diplomáticos, líderes gremiales, CEO y empresarios que han contribuido al desarrollo sostenible y la inclusión.

Con la visión de expandir su impacto, WEF aspira que para 2026 al menos 5 millones de mujeres formen parte de su red global, inspiradas por líderes como la Chairperson global Harbeen Arora, promotora de la conexión y el éxito económico independiente.



