Expo Producción 2025: innovación textil y manufactura inteligente en alianza con FESPA Mexico

Del 25 al 27 de septiembre, el Centro Banamex en la Ciudad de México, será el epicentro de esta exhibición internacional. La industria textil-confección registró cerca de 1.2 millones de empleos en 2024, con un 59% de participación femenina en procesos de confección

Con la mirada puesta en la transformación del sector textil, de confección y manufactura, Expo Producción México 2025 regresa a uno de los principales foros de Latinoamérica para la cadena de valor textil. La próxima edición se celebrará del 25 al 27 de septiembre en el Centro Banamex de la Ciudad de México, en una alianza estratégica con FESPA Mexico 2025, lo que permitirá a los asistentes explorar, en un mismo espacio, lo más avanzado en soluciones de manufactura, confección e impresión digital.

Panorama de la industria en México

El entorno económico marca un año desafiante para México. Según la OCDE y el Banco de México, el crecimiento proyectado para 2025 se sitúa entre 0.1% y 1.2%, con una inflación cercana al 3.2%, lo que abre la puerta a una baja gradual en las tasas de interés. Pese a este escenario, el sector manufacturero mantiene su relevancia al concentrar más del 54% de la inversión extranjera directa recibida en 2024, equivalente a 36,872 millones de dólares.

En particular, la industria textil y de la confección juega un papel clave en la economía nacional. Con cerca de 1.2 millones de empleos registrados a finales de 2024, de los cuales el 59% son ocupados por mujeres en procesos de confección, el sector se mantiene como una de las áreas con mayor inclusión laboral femenina en México. Además, en 2023 las exportaciones textiles alcanzaron los 9,300 millones de dólares, aunque las importaciones superaron los 13,300 millones, un balance que subraya la necesidad de fortalecer capacidades productivas y competitivas hacia los próximos años.

Una plataforma con visión integral

En este contexto, Expo Producción 2025 se presenta como un catalizador de innovación para fortalecer la competitividad del sector. El evento reunirá a un gran número de marcas expositoras con lo último en fabricación, equipos de corte y costura, telas, fibras e hilos, telas no tejidas, y maquinaria textil.

El evento contará con la participación de empresas de reconocimiento internacional que comparten objetivos como generar nuevas oportunidades de negocio, crear alianzas entre fabricantes y clientes potenciales, impulsar el crecimiento de ventas de distribuidores del sector y dar a conocer las tendencias más recientes de la industria, para impulsar un ecosistema completo donde confluyen todos los eslabones de la industria.

Sinergia con FESPA Mexico 2025

La alianza con FESPA amplifica el valor de la feria al integrar las últimas innovaciones en impresión digital, sublimación, impresión textil, corte y grabado, empaques y etiquetas. Ambas plataformas responden a la convergencia creciente entre manufactura e impresión, donde la personalización, la velocidad de respuesta y la integración tecnológica son factores decisivos para atender las demandas del consumidor actual.

Un espacio para la actualización y el networking

Además de la exhibición comercial, Expo Producción México 2025 ofrecerá un programa de conferencias y paneles especializados con temas como el impacto de las políticas arancelarias en la industria textil, ropa de trabajo con tecnología integrada, y la transformación digital en el consumo masivo, entre otros temas relevantes. El encuentro será también un espacio de conexión estratégica entre líderes de la industria, asociaciones y expertos internacionales, impulsando el diálogo sobre los retos y oportunidades de una región que se reconfigura bajo el fenómeno del nearshoring.

Expo Producción 2025 se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre en el Centro Banamex de la Ciudad de México, en conjunto con FESPA Mexico 2025. Los asistentes podrán acceder con un costo de $180.00 MXN del 1 al 21 de septiembre, y a partir del 22 de septiembre el costo será de $250.00 MXN. Se podrán registrarse en: www.expoproduccionmexico.com

Acerca de Expo Producción

Expo Producción es el evento especializado para los sectores de confección, textiles y manufactura en México. Desde 2013, ofrece una plataforma de negocios, innovación y tecnología para toda la cadena de valor. Es organizada por Exposition Development Company, firma con más de 55 años de amplia trayectoria en el desarrollo y operación de exposiciones profesionales, y que desde 2025 se co-organiza en alianza con FESPA. Más información en: www.ExpoProduccion.mx



