SLM se suma al Foro IDC 2025 como patrocinador y con ponencia sobre inteligencia artificial y justicia

El 2 de septiembre, la empresa tecnológica SLM participará como patrocinador oficial del Foro IDC 2025, un evento especializado que reunirá a más de 3,000 profesionales en temas jurídicos, fiscales y laborales en el Hotel Camino Real Polanco de la Ciudad de México

La empresa tecnológica SLM, líder en soluciones de transformación digital, será patrocinador oficial del Foro IDC 2025, uno de los eventos más relevantes del país en materia jurídica, fiscal y laboral, que se celebra el 2 de septiembre en el Hotel Camino Real Polanco, CDMX.

De acuerdo con estimaciones recientes, el mercado de LegalTech en América Latina alcanzó los USD 1.7 mil millones en 2024 y se espera que supere los USD 4.8 mil millones para 2033, reflejando un crecimiento sostenido impulsado por la digitalización del sector jurídico. En paralelo, el mercado mexicano de inteligencia artificial generó más de USD 8 mil millones en 2023, con proyecciones que superan los USD 65 mil millones hacia 2030, lo que posiciona a México como uno de los mercados con mayor proyección en la región. Estos datos confirman que la intersección entre derecho, tecnología e inteligencia artificial no es una tendencia futura, sino una realidad en acelerado crecimiento que requiere respuestas éticas, reguladas y sostenibles—un enfoque que SLM promueve activamente desde su visión tecnológica.

La justicia frente a los algoritmos

Como parte de su participación, SLM presenta la ponencia titulada: «Justicia algorítmica: desafíos legales y oportunidades profesionales en la era de la IA», impartida por Raúl Miranda Romero, Consultor Senior en Inteligencia Artificial de la compañía. La charla se realizará en la sala de Jurídico Empresarial, de 10:30 a 11:30 hrs, y abordará el creciente papel que juegan los sistemas automatizados en procesos jurídicos, los riesgos asociados a sesgos algorítmicos, así como los desafíos éticos y normativos que enfrenta el sector legal ante el avance de la inteligencia artificial.

La participación de SLM busca poner sobre la mesa temas críticos como la transparencia, la trazabilidad y la responsabilidad digital en el uso de tecnologías disruptivas.

Compromiso con la transformación responsable

Con más de 25 años de experiencia, 16,000 clientes atendidos y presencia en América, Europa, Medio Oriente y otras regiones, SLM se ha consolidado como una de las compañías más influyentes en el desarrollo de soluciones en cloud computing, ciberseguridad, blockchain e inteligencia artificial aplicada.

La empresa, fundada por Gonzalo Araújo C (@GonzaloAraujoC) y representada globalmente por su VP Mauricio Villasmil, mantiene un firme compromiso con la evolución digital del sector público y privado, impulsando una transformación con perspectiva ética, impacto social y visión de futuro.

El Foro IDC 2025 está organizado por el medio especializado IDC y reúne año con año a líderes del pensamiento jurídico, fiscal y laboral. Su formato incluye pláticas simultáneas, conferencias magistrales y mesas redondas, convirtiéndose en una plataforma clave para el análisis de políticas públicas, cumplimiento normativo y nuevas tecnologías aplicadas al derecho y a la empresa.

«Participar en el Foro IDC 2025 representa una oportunidad para compartir lo que SLM hace desde más de dos décadas: construir tecnología con propósito. La inteligencia artificial, aplicada con ética y responsabilidad, puede fortalecer instituciones, modernizar el marco jurídico y generar impactos reales en la sociedad», señaló Mauricio Villasmil, VP Global de SLM.

SLM.CLOUD Tecnología con propósito.



Source: Mexicomex Comunicae