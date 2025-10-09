WatchGuard presenta nueva Serie Firebox M: duplica el rendimiento para que MSPs aprovechen oportunidades

La nueva familia de hardware integra seguridad de nivel empresarial, conectividad de 10 Gbps y acceso Zero Trust (ZTNA), creando una oferta de alto valor y fácil gestión para el canal

WatchGuard® Technologies, líder global en ciberseguridad unificada, anunció hoy el lanzamiento de su nueva generación de dispositivos Firebox en formato rack, la Firebox Serie M. Diseñada específicamente para que los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) puedan ofrecer soluciones de seguridad más potentes y escalables, la nueva serie duplica el rendimiento de su predecesora y estandariza la conectividad multi-gigabit para proteger redes en crecimiento y entornos híbridos.

La Serie M se integra de forma nativa con la Plataforma de Seguridad Unificada (Unified Security Platform®) de WatchGuard, permitiendo a los MSPs simplificar la implementación y la gestión desde la nube. Incluye de base el acceso a la red de confianza cero (ZTNA) a través de FireCloud Total Access, una capacidad clave para asegurar a la fuerza de trabajo remota, uno de los mayores desafíos para las empresas en México.

«La nueva serie es mucho más que una actualización de hardware; supone un salto adelante en rendimiento y en capacidades de plataforma», comenta Jay Lindenauer, vicepresidente de Seguridad de Red en WatchGuard. «La Serie M de Firebox de última generación ofrece una velocidad de red significativamente mayor y, cuando se combina con Unified Security Platform ampliada y la integración con FireCloud, se convierte en la solución de firewall ideal para proteger y simplificar redes modernas y complejas».

Esta combinación de rendimiento, gestión centralizada y seguridad avanzada permite a los MSPs construir una oferta de servicios más rentable y competitiva, dirigida a pequeñas y medianas empresas que requieren protección de nivel empresarial sin la complejidad y el costo asociados.

«Nuestros clientes, principalmente PyMEs, enfrentan las mismas amenazas que los grandes corporativos, pero con presupuestos limitados. La nueva Serie M nos permite ofrecerles una seguridad robusta y preparada para el futuro, con un rendimiento que antes era inalcanzable en este segmento. La migración es sencilla y la gestión desde WatchGuard Cloud nos ahorra tiempo operativo, lo que se traduce directamente en una mayor rentabilidad para todos», agregó Enrique Salgado de Tik Innovación, partner de WatchGuard en México.

Protección escalable sin renunciar al rendimiento: ¿Qué implica?

La Serie M ofrece hasta el doble de rendimiento respecto a la generación anterior y está diseñada para escalar al ritmo de las necesidades del negocio, sin necesidad de sustituir el hardware.

Entre las principales ventajas destacan:

Conectividad integrada Multi-Gig y SFP/SFP+ : hasta 10 Gbps por interfaz, ahora estándar en toda la gama, eliminando la necesidad de módulos o switches adicionales.

: hasta 10 Gbps por interfaz, ahora estándar en toda la gama, eliminando la necesidad de módulos o switches adicionales. Arquitectura con tecnología Intel : garantiza un rendimiento constante con inspección completa y todos los servicios de seguridad activados.

: garantiza un rendimiento constante con inspección completa y todos los servicios de seguridad activados. FireCloud Total Access: compatibilidad ZTNA disponible para habilitar el acceso seguro de usuarios remotos desde el primer día.

compatibilidad ZTNA disponible para habilitar el acceso seguro de usuarios remotos desde el primer día. Licenciamiento flexible y actualizaciones sin fricciones : amplía capacidades mediante actualizaciones de firmware y niveles de servicio, sin requerir nuevo hardware.

: amplía capacidades mediante actualizaciones de firmware y niveles de servicio, sin requerir nuevo hardware. Diseño sostenible: reducción de empaques, materiales reciclables y opciones energéticamente eficientes que respaldan el compromiso climático en esta línea con el Climate Pledge de WatchGuard.

Disponibilidad:

La nueva Serie M de Firebox ya está disponible para su adquisición a través de la red global de socios de WatchGuard.



Source: Mexicomex Comunicae