SLM adquiere participación estratégica en MiCrediMoto y acelera su apuesta por la inclusión financiera

SLM, empresa tecnológica con más de 25 años de experiencia en soluciones de innovación tecnológica, financiera y digital, formalizó la adquisición de una participación accionaria en MOVIKO, S.A.P.I. DE C.V., operadora de MiCrediMoto, emprendimiento mexicano especializado en movilidad para repartidores digitales. La alianza busca acelerar la inclusión financiera, fortalecer a trabajadores de plataformas y gremios motorizados, y expandir tecnológicamente la plataforma en México y América Latina

Como parte de su estrategia de expansión en el ecosistema fintech latinoamericano, SLM anunció la adquisición de una participación estratégica en MOVIKO, S.A.P.I. DE C.V., empresa operadora de la plataforma MiCrediMoto, consolidando así una alianza orientada a la innovación social, financiera y tecnológica en la región.

MiCrediMoto, emprendimiento mexicano en crecimiento, ha desarrollado un modelo innovador de movilidad financiera para repartidores de plataformas digitales, ofreciendo esquemas accesibles de financiamiento para motocicletas, seguros integrados, formación vial, y herramientas digitales diseñadas para trabajadores de la economía colaborativa.

Gracias a esta adquisición, SLM se incorpora al consejo de administración de MOVIKO, desde donde aportará su experiencia en infraestructura tecnológica, inteligencia artificial, ciberseguridad y sistemas financieros digitales de misión crítica, con el objetivo de escalar la plataforma y consolidar su operación en nuevos mercados.

«Más allá de una inversión, esto representa una alianza estratégica con propósito. En MiCrediMoto se ve una solución de alto impacto que puede transformar la vida de miles de personas en América Latina. La tecnología y experiencia de SLM como startup enablers está lista para multiplicar ese alcance», afirmó Gonzalo Araujo, CEO de SLM Sistemas.

A esta nueva etapa se suma la visión institucional del presidente del consejo de MOVIKO:

«Para MOVIKO es un honor contar con SLM como parte de los socios iniciales. La entrada de una empresa con su experiencia en emprendimientos, su capacidad tecnológica, alcance regional y visión a largo plazo, esto da el impulso necesario para llevar MiCrediMoto al siguiente nivel», expresó Miguel Ángel Bárcena Garza, fundador y presidente del consejo de administración de MOVIKO, S.A.P.I. DE C.V.

SLM, con más de 16.000 clientes en América Latina, ha desarrollado plataformas en core bancario, pagos, tokenización, wallets digitales, e infraestructura basada en su propia inteligencia artificial (ALIEE). Su experiencia en ambientes cloud de alta disponibilidad, así como en la automatización de procesos críticos, será clave para optimizar los servicios de MiCrediMoto y expandir su presencia en México y otros países de la región.

Sobre SLM

Fundada en el año 2000, SLM es una empresa tecnológica multinacional con operaciones en Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos y España. Desarrolla soluciones en nube, ciberseguridad, fintech, tokenización, inteligencia artificial e IoT, y ha sido reconocida por su liderazgo e innovación tecnológica en la región.

Sobre MiCrediMoto (MOVIKO, S.A.P.I. DE C.V.)

MiCrediMoto es una plataforma mexicana que facilita el acceso a la movilidad para trabajadores de plataformas digitales mediante esquemas de financiamiento flexibles. Su modelo combina inclusión financiera, movilidad inteligente y responsabilidad social, con el respaldo de convenios estratégicos con fabricantes, aseguradoras y aliados tecnológicos.



