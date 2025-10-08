Loulou Lollipop anuncia alianza con Grupo Mexex para impulsar su expansión en México

Grupo Mexex, líder en distribución de marcas premium para bebés, será el nuevo distribuidor exclusivo de la marca canadiense Loulou Lollipop en el país. Con esta alianza, la marca busca posicionarse como líder en la categoría de estilo de vida infantil en el mercado mexicano. Esta colaboración impulsará la llegada de los productos de Loulou Lollipop a canales clave como El Palacio de Hierro, Sears, Amazon y Mercado Libre

La marca canadiense Loulou Lollipop, reconocida a nivel internacional por sus productos de estilo de vida para bebés y niños pequeños, anuncia su nueva alianza con Grupo Mexex (Mexicana de Importaciones y Exportaciones) como su distribuidor exclusivo en México.

Con esta colaboración, Loulou Lollipop busca acelerar su crecimiento en la región y fortalecer su presencia en canales clave, tanto físicos como digitales. El respaldo de Grupo Mexex permitirá llevar los productos de la marca a tiendas departamentales como El Palacio de Hierro y Sears, así como a plataformas de comercio electrónico como Amazon.com.mx y Mercado Libre.

Las cofundadoras de Loulou Lollipop, Eleanor Lee y Angel Kho, están decididas a capitalizar el estatus de Loulou Lollipop como una marca altamente demandada en Norteamérica y más allá. El nombramiento de Grupo Mexex es el primer paso en la expansión de la marca hacia todos los mercados al sur de Canadá y Estados Unidos.

«Estamos encantadas de tener la oportunidad de asociarnos con Grupo Mexex en México, ya que son expertos en la región y han logrado hacer crecer importantes marcas en varias categorías. Es un paso significativo en la estrategia de crecimiento de la marca», señalaron Eleanor y Angel, cofundadoras de Loulou Lollipop.

Por su parte, David Sullivan, Director de Ventas Globales de Loulou Lollipop, destacó: «Grupo Mexex presentará la marca a nuevos minoristas, expandirá el marketing digital y en redes sociales, y posicionará a Loulou Lollipop como líder de categoría en México a través de iniciativas clave de construcción de marca».

Fundado en 1972, Grupo Mexex es un referente en la distribución y comercialización de productos infantiles en México. Con más de 30 años de experiencia, ha sido clave en la introducción y posicionamiento de marcas premium extranjeras en el mercado nacional.

«Estamos entusiasmados con la oportunidad de llevar los productos de Loulou Lollipop a más familias mexicanas. Creemos que su calidad y diseño premium son ideales para el consumidor local. Nos sentimos profundamente honrados por la confianza que han depositado en nuestra empresa para ayudar a impulsar esta próxima fase de crecimiento e internacionalización» comentó Abraham Engel, Director General de Mexex.

Con efecto inmediato, Grupo Mexex asumirá los derechos exclusivos de distribución de Loulou Lollipop en México, consolidando el compromiso de ambas empresas por ofrecer productos seguros, innovadores y de alta calidad a las familias del país.

Sobre Loulou Lollipop

Loulou Lollipop es una marca líder en productos de estilo de vida para niños, certificada como B Corp, que ofrece una cuidada selección de productos de alta calidad, ecológicos y lúdicos para bebés y niños pequeños. La empresa está comprometida con prácticas comerciales responsables, abastecimiento ético y dona el 1 % de cada compra en línea a organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la comunidad.

La ropa y accesorios de Loulou Lollipop están disponibles en Louloulollipop.com, Amazon.com, Babylist.com, Nordstrom, y otros grandes minoristas y boutiques independientes para niños a nivel mundial.

Sobre Grupo Mexex

Grupo MEXEX es una empresa 100 % mexicana especializada en la fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización mayorista y minorista de productos para bebés que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad conforme a las normativas internacionales.

Fundada en 1972 y con más de 30 años de experiencia en el mercado de productos infantiles, Mexex se ha consolidado como líder en su campo, ofreciendo productos confiables y marcas de prestigio que se alinean con las necesidades y estilos de vida de sus consumidores.



