Montepío Luz Saviñón moderniza sus procesos con transparencia y compromiso social

Con visión de futuro y fundamento en su historia, Montepío Luz Saviñón reafirma que la modernidad no está reñida con la solidaridad, sino que la fortalece

A lo largo de sus 123 años de historia, Montepío Luz Saviñón ha sabido adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos sin perder su esencia humanista. Hoy, la institución combina su tradición filantrópica con procesos modernos e innovadores que garantizan atención eficiente, seguridad y confianza para sus clientes.

La implementación de herramientas tecnológicas en sus operaciones ha permitido optimizar los tiempos de servicio, mejorar la comunicación con los usuarios y reforzar los sistemas de seguridad en el resguardo de prendas. Estas mejoras, acompañadas de una política de transparencia, aseguran que cada cliente conozca claramente los términos de su préstamo, las tasas aplicables y los plazos establecidos.

Asimismo, Montepío Luz Saviñón promueve la educación financiera como una forma de empoderamiento. A través de publicaciones, talleres y asesoría directa en sucursales, orienta a las personas para que tomen decisiones informadas y responsables respecto al uso del crédito prendario.

En materia de transparencia, la institución opera bajo la supervisión de la Junta de Asistencia Privada y cumple con los lineamientos de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), garantizando que todas sus operaciones se realicen dentro del marco legal y con apego a los principios de equidad y honestidad.

El equilibrio entre innovación tecnológica y ética social ha permitido a Montepío Luz Saviñón mantener su vigencia como una de las Instituciones de Asistencia Privada más confiables del país. Su compromiso no se limita a ofrecer un préstamo, sino a acompañar con soluciones claras, seguras y humanas a quienes confían en su respaldo.

