Despegar fue reconocida por TIME como una de las mejores marcas del mundo en 2025

La empresa de viajes líder de Latinoamérica fue destacada en la categoría Travel del ranking «World’s Best Brands», elaborado por TIME y Statista

La revista TIME publicó su lista de las World’s Best Brands of 2025 en México, y Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, fue reconocida como una de las mejores en la categoría «portales de viaje».

Desde hace 26 años, Despegar revoluciona la industria del turismo a través de la tecnología y apuesta continuamente al desarrollo del sector. Con el propósito de crear experiencias que enriquezcan la vida de las personas, ha desarrollado soluciones de pago y financiamiento que democratizan el acceso al turismo, acercando a millones de latinoamericanos a su próxima experiencia de viaje.

Este premio, desarrollado en conjunto por TIME y la firma internacional de datos Statista, refuerza la posición de Despegar como una compañía reconocida en la región por miles de viajeros. La selección de TIME se basó en una encuesta realizada a 90,000 personas, quienes evaluaron dimensiones como reconocimiento de marca, presencia mediática reciente, percepción positiva, uso y lealtad. Las marcas escogidas son las cinco más destacadas en 72 categorías por país.

«Es un honor recibir este reconocimiento, especialmente porque surge de la opinión de miles de personas que confían en nosotros al momento de viajar. Con este logro, reafirmamos nuestro compromiso: seguir mejorando la propuesta de valor apalancándonos en la tecnología, brindar la más completa oferta de productos, opciones de pago y financiación, y potenciar nuestra presencia omnicanal para dar el mejor servicio posible a nuestros viajeros», comentó Santiago Elijóvich, VP & Country Manager de Despegar en México.

En la edición 2025, Despegar se ubicó entre las cinco marcas mejor valoradas en la categoría Travel Portals dentro de la sección Hospitality and Travel, un logro que refuerza su posición como referente del sector en la región.

Criterios utilizados por TIME

La metodología aplicada por TIME y Statista se basó en una encuesta global a 90,000 consumidores que evaluaron miles de marcas en distintas categorías. El análisis consideró cinco dimensiones que reflejan la fortaleza y conexión de cada marca con su audiencia: reconocimiento (15%), que mide el nivel de conocimiento general; presencia mediática o social buzz (10%), asociada a exposición reciente; favorabilidad o simpatía (30%), que refleja la opinión positiva; uso (15%), que mide la frecuencia de consumo; y lealtad (30%), que indica la disposición de los usuarios a volver a elegirla.

Tecnología de vanguardia

Durante más de dos décadas, Despegar ha liderado tres olas de innovación. En 1999 permitió comprar servicios de viaje en línea en Latinoamérica. En 2012 se convirtió en mobile first al lanzar su aplicación. En 2024 alcanzó un nuevo hito al desarrollar SOFIA, el primer asistente de viajes con IA generativa e interfaz visual adaptativa.

SOFIA busca humanizar la tecnología aplicada al turismo, acompañando al viajero desde la inspiración hasta la posventa con interacciones simples, intuitivas y cercanas. Este desarrollo consolida a Despegar como pionera en innovación y reafirma su compromiso con ofrecer experiencias personalizadas y accesibles para todos los viajeros de la región.



Source: Mexicomex Comunicae