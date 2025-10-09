Fundación DEACERO realiza el Primer Congreso para el fortalecimiento del sector social de Guanajuato

Con este congreso, Fundación DEACERO reafirma su compromiso social de más de dos décadas con el desarrollo y bienestar de las comunidades en las que tiene presencia

Fundación DEACERO realizó su primer congreso para el fortalecimiento del sector social de Guanajuato. Con este evento se busca fortalecer la capacidad de acción de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y empresas involucradas en iniciativas sociales en la entidad.

El Congreso fue inaugurado por la titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato, Mtra. María del Rosario Corona Amador, quien resaltó la necesidad de unir esfuerzos entre la sociedad civil, las empresas, la academia y las autoridades para atender las necesidades prioritarias de las comunidades en el estado. El evento se dividió en cuatro grupos temáticos para las organizaciones de la sociedad civil y empresas: Gobernanza Efectiva para Organizaciones de la Sociedad Civil; Cumplimiento Fiscal y Legal; Procuración de Fondos; y ASG en Acción y Desarrollo Territorial. Además, las actividades y ponencias estuvieron a cargo de representantes de la Asociación Nacional de Dirigentes de Asociaciones de México, COEO Consultores, Casasola Consultores y Grupo DEACERO.

Dentro del programa de Gobernanza Efectiva se abordaron reglas y buenas prácticas para el funcionamiento eficaz de un consejo, así como herramientas para su evaluación e implementación en una cultura institucional. En cuanto a la sección de Cumplimiento Fiscal y Legal, se habló sobre contabilidad sostenible y el funcionamiento de diversas leyes y reformas de interés para las OSC.

Por otra parte, en el grupo de Procuración de Fondos se destacó el futuro del ecosistema de financiamiento ante un contexto político-económico marcado por el cierre de grandes organizaciones como USAID, así como la importancia de gestionar correctamente una OSC para seguir entregando valor a la sociedad y por ende, asegurar la entrada de recursos. Finalmente, en la sección dedicada a empresas sobre ASG en Acción, se habló de la necesidad de establecer prácticas laborales responsables, una economía circular integrada y una cultura de transparencia corporativa para una correcta rendición de cuentas.



Source: Mexicomex Comunicae