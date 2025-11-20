VTEX: los marketplaces impulsan el crecimiento del comercio digital en la recta final del año

En un contexto de rápido crecimiento del ecommerce y alta demanda navideña, los marketplaces concentran el 67 % de las ventas online globales, consolidándose como la principal vía de acceso a los consumidores. VTEX analiza las tecnologías, tendencias y oportunidades que impulsan este modelo

Los marketplaces se han convertido en el núcleo del comercio digital global, y cada vez más consumidores y marcas adoptan plataformas multivendedor como su canal preferente de compra y venta. Este cambio tiene especial relevancia en la temporada de compras de fin de año.

La edición más reciente del e-Book elaborado por VTEX revela que los marketplaces representan el 67 % de las ventas online globales, y crecen hasta seis veces más rápido que las tiendas online tradicionales. Se estima que el comercio electrónico global alcanzará los USD 7,4 billones en 2025.

Las ventajas clave de los marketplaces residen en su capacidad para escalar operaciones con múltiples vendedores, optimizar la cadena de suministro, personalizar la experiencia de cliente y responder con agilidad a picos de demanda. En una campaña navideña marcada por los altos volúmenes y la expectativa de entregas rápidas, estas capacidades son especialmente relevantes.

«Los marketplaces no solo son el punto de partida para la mayoría de las compras online, sino también el espacio donde las marcas pueden innovar, ganar visibilidad y optimizar su rentabilidad», afirma Héctor Tinjacá, General Manager de VTEX. «En una temporada de alta demanda como la navideña, estas plataformas permiten escalar las operaciones de forma ágil, gestionar múltiples vendedores y ofrecer experiencias personalizadas sin fricciones».

La tecnología que sustenta los marketplaces, como arquitecturas API-first y headless, integración con ERP/CRM, portales de autoservicio para vendedores y analítica avanzada, se convierte en un factor diferenciador en campañas donde cada segundo y cada clic cuentan. Frente a una competencia cada vez más intensa, adoptar un modelo marketplace brinda a las marcas la flexibilidad para lanzar nuevas líneas, probar soluciones de pago, desplegar promociones en tiempo real y responder a la volatilidad del comportamiento de compra durante campañas de activación de ventas online y/o temporadas de alta demanda.

Un ejemplo de los resultados que puede generar este modelo es el caso de The Foschini Group (TFG), que integró 18 marcas en un marketplace unificado con VTEX. Gracias a ello, logró un aumento del 73 % en los pedidos multimarca, un incremento del 35 % en las transacciones a través de su app nativa y una tasa de conversión 200 % superior en comparación con su web móvil, consolidando un ecosistema digital más ágil y rentable.

En esta temporada de compras de fin de año, las marcas que adopten una estrategia sólida en marketplaces estarán mejor preparadas para aprovechar el crecimiento del comercio digital. Al combinar escala, innovación y una experiencia de cliente fluida, no solo pueden aumentar sus ventas, sino también fortalecer su competitividad en el ecosistema online. Para liderar en esta nueva era, es indispensable que las empresas incorporen tecnología flexible, escalable y segura; construir ecosistemas multivendedor robustos; y apostar por la personalización, la sostenibilidad y la omnicanalidad como impulsores de un crecimiento rentable.



Source: Mexicomex Comunicae