Vesta Park Apodaca es reconocido en los GRI Global Awards 2025

El edificio 8 de Vesta Park Apodaca recibe el reconocimiento en la categoría de «Industrial & Logistics Project of the Year»

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. («VESTA«) (BMV: Vesta; NYSE: VTMX), una de las empresas líderes en bienes raíces industriales en México, anunció que Vesta Park Apodaca-Edificio 8 fue galardonado con el primer lugar en la categoría Industrial & Logistics Project of the Year en los GRI Global Awards 2025, realizados en Abu Dabi. Este reconocimiento lo posiciona como uno de los desarrollos industriales más innovadores y competitivos del mundo.

Los GRI Global Awards, organizados por el GRI Institute, son una de las distinciones más importantes del sector inmobiliario global, al destacar proyectos líderes en innovación, sostenibilidad y calidad arquitectónica. En su categoría, Vesta Park Apodaca superó a proyectos internacionales de alto nivel como Urbanity Campus Tachov (República Checa) y Horizon Industrial Park Farukhnagar II (India).

Vesta Park Apodaca (Edificio 8) fue reconocido por su diseño sustentable con estándares para certificación LEED Platinum y sus amenidades tipo «vecindario», que impulsan el bienestar laboral, en una ubicación estratégica en el corredor industrial de Apodaca, a minutos del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

«Este premio refleja la visión de la compañía: desarrollar espacios industriales que transformen el futuro económico de México y generen valor para clientes, comunidades e inversionistas. Vesta Park Apodaca demuestra que la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa pueden convertirse en un motor de competitividad global», declaró Lorenzo D. Berho, director general de Vesta.

El reconocimiento fortalece la posición de México en el escenario industrial internacional y reafirma el liderazgo de Vesta en la construcción de desarrollos de clase mundial. La compañía agradece la confianza de sus inversionistas, la colaboración de sus proveedores y socios estratégicos, y el compromiso de todas las personas que forman parte de la familia Vesta.



Source: Mexicomex Comunicae