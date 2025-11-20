U.S. Polo Assn. recibe galardones internacionales por excelencia de marca, contenido y crecimiento digital

U.S. Polo Assn. consolida su posicionamiento global tras acumular premios en moda, contenido y estrategia digital, reflejo de una expansión internacional sostenida y una conexión creciente con consumidores de todo el mundo

USPA Global ha anunciado hoy que U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la Asociación de Polo de Estados Unidos (USPA), ha sido galardonada con varios prestigiosos premios internacionales que reconocen la excelencia de la marca en las categorías de deportes, moda, comercio minorista, medios de comunicación y digital.

La marca, famosa en todo el mundo e inspirada en el deporte, fue nombrada doble finalista en los premios Drapers Awards 2025, uno de los galardones más respetados de la industria de la moda en el Reino Unido. U.S. Polo Assn. recibió el premio «International Excellence» y fue nombrada finalista en la categoría «Menswear Brand of the Year», en reconocimiento a su notable crecimiento y sus resultados minoristas globales en más de 190 países. Los premios Drapers Awards destacaron a las marcas, minoristas y diseñadores que están dando forma al futuro de la industria de la moda, y se celebraron con una elegante gala en The HAC, en Londres, Inglaterra, el 12 de noviembre, a la que asistió Brand Machine, socio estratégico de U.S. Polo Assn. en la región. U.S. Polo Assn. ganó junto a otros ganadores de renombre de la noche, entre los que se encuentran Barbour, Primark y Marks & Spencer, por nombrar algunos.

Además, la revista global de U.S. Polo Assn., Field X Fashion, número 2, ha sido preseleccionada para el premio «Mejor uso de la impresión» en los International Content Marketing Awards (ICMA), en reconocimiento a su creatividad narrativa y su excelencia en el diseño. La publicación anual global, presentada por U.S. Polo Assn., muestra la intersección entre el deporte, la moda, la filantropía y los eventos de influencers a través de fotografías cautivadoras, artículos editoriales y lo más destacado de la campaña global de 2025, que captura la esencia de los 135 años de historia de U.S. Polo Assn. Los ganadores de los ICMA se darán a conocer en enero de 2026.

Demostrando aún más su creciente influencia digital, U.S. Polo Assn. también ha recibido el codiciado premio Gold Creator Award de YouTube por superar el millón de suscriptores en el canal oficial de la marca. Este hito marca el compromiso de U.S. Polo Assn. de atraer a los aficionados al deporte y a los consumidores de todo el mundo a través de contenidos de vídeo de alta calidad, una cobertura completa de los eventos deportivos mundiales y una narrativa de marca cautivadora.

A principios de 2025, U.S. Polo Assn. también fue galardonada en varias plataformas de premios globales y regionales de prestigio por su creatividad, innovación e impulso en la construcción de la marca. La marca obtuvo dos premios Stevie® International Business Awards, ganando el oro por «Logros en la expansión internacional» y la plata por «Evento de celebración» por el Paris Games Polo Challenge 2024. En la India, uno de los principales mercados globales de la marca, U.S. Polo Assn. recibió múltiples distinciones en los principales programas del sector, entre ellas la de «Excelencia en campaña de marketing» en los premios ET Now Business Conclave Awards y dos premios IReC, «Maestros del marketing en vídeo» y «Minoristas electrónicos infantiles del año». La marca también recibió el reconocimiento de Images Group por la «Campaña de marketing más admirada del año: respaldo de celebridades» por la colaboración de U.S. Polo Assn. en ropa de mujer con Palak Tiwari.

«Ser reconocidos en plataformas de premios tan diversas a nivel mundial, desde la moda y el comercio minorista hasta el deporte y la participación digital, refuerza la auténtica conexión de U.S. Polo Assn. con el deporte, la moda y la narración de historias», afirmó J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global, la empresa que gestiona la marca U.S. Polo Assn., valorada en miles de millones de dólares. «Estos galardones son un testimonio de nuestro equipo global y nuestros socios estratégicos, que continúan elevando nuestra marca a través de la creatividad, la innovación y el crecimiento impulsado por un propósito».

«Estamos increíblemente orgullosos de los numerosos premios y reconocimientos que USPA Global y U.S. Polo Assn. han obtenido en 2025 y esperamos con interés un 2026 lleno de premios», añadió Prince.

Con más de 1200 tiendas minoristas, más de 60 sitios de comercio electrónico en 20 idiomas y distribución en más de 190 países, U.S. Polo Assn. continúa expandiendo su crecimiento global mientras mantiene su auténtica conexión con el deporte del polo. En conjunto, todos estos galardones subrayan la continua fortaleza mundial de la marca y su capacidad para conectar con los consumidores a través de una narrativa convincente, un marketing estratégico y una expansión minorista constante, lo que la convierte en una de las marcas deportivas más dinámicas y accesibles del mundo.

Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la Asociación de Polo de Estados Unidos (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el Centro Nacional de Polo (NPC) de la USPA en Wellington, Florida. Este año, U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto con la USPA. Con una presencia global valorada en miles de millones de dólares y una distribución mundial a través de más de 1200 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. La marca patrocina los principales eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship®, que se celebra anualmente en el NPC de Palm Beaches, el torneo de polo más importante de Estados Unidos. Gracias a acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa y Star Sports en la India, ahora se retransmiten varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., lo que permite que millones de aficionados al deporte de todo el mundo puedan disfrutar por primera vez de este emocionante deporte.

U.S. Polo Assn. ha sido nombrada constantemente una de las principales licencias deportivas mundiales junto con la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchos otros medios de comunicación destacados de todo el mundo.

Más información en uspoloassnglobal.com y en el perfil de Instagram @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la Asociación de Polo de Estados Unidos (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, líder mundial en contenidos deportivos de polo. Más información en globalpolo.com o Global Polo en YouTube.



