Grupo Modelo impulsa experiencias positivas previo al Corona Capital Sessions Mérida: limpian Playa Sisal con Voluntarios Modelo

Voluntarios Modelo, autoridades, aliados y habitantes de la región, participaron en jornada de limpieza donde recolectaron 200 kilos de residuos en Playa Sisal, Yucatán; iniciativa impulsada por Grupo Modelo para preservar los espacios naturales, en línea con su compromiso con la innovación y la gestión responsable de recursos. Esta acción se integra a un esfuerzo que incluye proyectos como La Ola Modelo y el Campeonato de Pesca de Plástico, gracias a los cuales más de 500 voluntarios han retirado más de 16,500 kilogramos de residuos en estados como Yucatán, Oaxaca y Jalisco.

La iniciativa contó con aliados como el Gobierno del Estado de Yucatán (a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable), el Ayuntamiento de Hunucmá, Corona, Corona Capital y OCESA; e invitados como Roger Góngora García, Subsecretario de Inversión, Comercio e Industria de la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado de Yucatán; y Elsy Sáenz Pérez, Directora de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), ya que, al finalizar el encuentro, y como reconocimiento a la participación de las y los voluntarios, se entregaron algunos boletos para asistir al primer concierto Corona Capital Sessions celebrado por primera vez en Mérida.

«Aplaudimos el esfuerzo de todas y todos los aquí presentes, en especial de Grupo Modelo, por impulsar acciones colaborativas como esta limpieza de playas, que reflejan su compromiso con la sustentabilidad y con Yucatán. Reconocemos también la confianza depositada en nuestro estado, a través de sus inversiones y la generación de empleos que fortalecen nuestra economía. Iniciativas como el Corona Capital Sessions consolidan a Yucatán como un referente nacional, al promover la derrama económica local e integrar a proveedores y talento humano yucateco», resaltó Roger Góngora García, Subsecretario de Inversión, Comercio e Industria de la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado de Yucatán.

La Directora de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Elsy Sáenz Pérez, destacó que, «con el liderazgo del Gobernador Joaquín Díaz Mena y el impulso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Neyra Concepción Silva Rosado, el Gobierno del Renacimiento Maya refuerza su compromiso con la protección de los ecosistemas y la participación ciudadana a través de acciones concretas de conservación. Desde la Secretaría impulsamos el trabajo conjunto con los ayuntamientos, la sociedad civil y el sector privado para proteger nuestros ecosistemas costeros, esenciales para la biodiversidad, la captura de carbono y la mitigación de los efectos del cambio climático. Agradecemos al H. Ayuntamiento de Hunucmá por todas las facilidades brindadas para la realización de este evento, así como a Grupo Modelo por la invitación y a todos los aliados que se suman para fortalecer el valor de estas acciones, asegurando que los residuos tengan un destino responsable que favorezca su reciclaje y aprovechamiento. De manera especial, reconocemos a la Fundación Limpiemos Yucatán, uno de los aliados más valiosos de la Secretaría, por su compromiso constante en la organización y desarrollo de campañas de sensibilización ambiental que promueven una ciudadanía activa, consciente y comprometida con el futuro sostenible de Yucatán».

Así mismo, Andrea Sánchez, Directora de Reputación y Comunicación de Grupo Modelo, agradeció a Yucatán y a todo México por su apoyo a lo largo de 100 años, reafirmando su compromiso con el cuidado del entorno y con generar experiencias positivas. «Celebramos nuestros primeros 100 años agradeciendo a quienes han sido parte de este camino, reafirmando nuestro compromiso con la gestión responsable del entorno y llevando experiencias positivas a cada rincón donde operamos. Agradecemos profundamente el cariño y la lealtad que la gente de México —y, en especial de Yucatán— nos ha brindado durante este siglo. Hoy limpiamos esta playa y también celebramos trayendo los Corona Capital Sessions a Mérida, porque creemos que los grandes cambios empiezan por las pequeñas acciones», destacó.

A la jornada de limpieza también asistieron Amado Noh Uc, Director de Ecología del Municipio de Hunucmá, y José Enrique Mex Esquivel, Director de Turismo de Hunucmá, quienes coincidieron en la importancia de unir esfuerzos para proteger los ecosistemas costeros.

Por último, Armando Calvillo, Director de Marketing de Festivales OCESA, comentó que «la experiencia del Corona Capital va mucho más allá de los escenarios. Ser parte de una iniciativa como la limpieza de playas en Sisal nos recuerda que el verdadero legado de un festival también está en las acciones que inspiran a cuidar el planeta y conectar con las comunidades. Es un orgullo que el festival cuente con la certificación ISO 20121, que respalda nuestro compromiso por operar de manera sostenible».

La limpieza de la Playa de Sisal forma parte de la celebración por los 100 años de Grupo Modelo y refuerza el compromiso de la compañía con el cuidado de los recursos naturales. Además, se suma a iniciativas culturales que buscan generar experiencias positivas e impulsar la convivencia responsable, fortaleciendo el vínculo con las comunidades donde el grupo tiene presencia.

Acerca de Grupo Modelo

