VTEX: cómo prepararse para capitalizar la alta demanda del e-commerce en el Hot Sale 2026 en México

Con más de 700 marcas proyectadas y un consumidor cada vez más exigente, el evento se consolida como una de las fechas más relevantes para el comercio digital en México. La preparación operativa y tecnológica será clave para capturar la oportunidad

El Hot Sale se ha consolidado como uno de los momentos más importantes del calendario comercial para el e-commerce mexicano. Organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la edición 2026 se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, con nueve días de promociones online en categorías como electrónica, moda, viajes, hogar, belleza, alimentos y servicios digitales. La magnitud del evento continúa creciendo año con año. De acuerdo con la AMVO, el Hot Sale 2025 generó 42,725 millones de pesos en ventas, un incremento de 23.7 % respecto al año anterior, con 19.2 millones de órdenes realizadas, casi 39 millones de productos vendidos y la participación de 43 % de los internautas mexicanos.

Ante este escenario, la preparación para responder a picos de demanda ya no se limita a ofrecer descuentos atractivos. Para las empresas, el verdadero desafío está en garantizar una operación capaz de soportar altos volúmenes de tráfico, pedidos y atención sin comprometer la experiencia del cliente. «Este tipo de eventos representan una gran oportunidad de crecimiento, pero también una prueba de estrés para toda la operación digital de una empresa. La capacidad de responder con agilidad, mantener consistencia en la experiencia y operar sin fricciones puede marcar la diferencia entre capitalizar la demanda o perder ventas», señala Andrés Zuluaga Velez, VP Sales & Growth North LATAM de VTEX.

Frente a este contexto, desde VTEX recomiendan que las empresas refuercen cinco aspectos clave antes de la temporada de alta demanda:

1. Asegurar la escalabilidad de la infraestructura digital

El aumento masivo de tráfico puede poner a prueba el rendimiento de las plataformas. Contar con arquitecturas escalables y preparadas para absorber picos de demanda resulta esencial para evitar caídas o lentitud en el sitio. En este contexto, plataformas como VTEX, diseñadas sobre arquitecturas cloud-native y servicios distribuidos, permiten a las empresas responder con mayor elasticidad ante incrementos abruptos de tráfico durante eventos de alta demanda.

2. Validar inventarios y visibilidad en tiempo real

Una de las principales fuentes de fricción durante eventos masivos es la falta de sincronización entre inventario disponible y stock real. La visibilidad unificada permite evitar sobreventas y mejorar la experiencia poscompra. Las empresas están priorizando sistemas capaces de centralizar inventario de tiendas físicas, centros de distribución y sellers externos en un mismo entorno, facilitando una visión consolidada del stock disponible.

3. Optimizar la logística y capacidad de fulfillment

La promesa de entrega se vuelve un factor decisivo durante Hot Sale. Las empresas deben revisar su capacidad operativa, tiempos de despacho y alternativas logísticas para responder al incremento de pedidos. Modelos de gestión distribuida de órdenes y asignación inteligente de fulfillment ayudan a direccionar cada pedido desde el punto más eficiente según disponibilidad, ubicación y tiempos de entrega.

4. Diseñar promociones dinámicas y personalizadas

Más allá del descuento generalizado, las promociones segmentadas, bundles y estrategias de pricing flexible pueden ayudar a maximizar la conversión y ticket promedio. La capacidad de configurar promociones complejas, descuentos por combinación de productos y reglas comerciales diferenciadas se vuelve clave para competir sin sacrificar rentabilidad.

5. Preparar los canales de atención y posventa

El incremento en pedidos suele venir acompañado de un mayor volumen de consultas, cambios y devoluciones. Automatizar parte de la atención y reforzar equipos de soporte puede ser determinante para sostener la experiencia del cliente. Además, el uso de herramientas de autoservicio y automatización en atención permite absorber mayores volúmenes de interacción sin deteriorar los tiempos de respuesta.

La evolución del e-commerce en México está elevando el nivel de exigencia durante este tipo de eventos. Los consumidores esperan procesos de compra fluidos, información clara, múltiples opciones de pago y entregas rápidas, incluso en contextos de alta demanda. En este escenario, las compañías están recurriendo cada vez más a plataformas de comercio unificado y tecnologías de automatización para integrar inventario, pedidos, promociones y logística en un mismo entorno, con el objetivo de operar de manera más eficiente durante temporadas críticas. «El éxito en fechas como Hot Sale ya no depende únicamente de la oferta comercial. Hoy las empresas necesitan operar con una infraestructura flexible, integrada y preparada para responder en tiempo real a la demanda. La tecnología se ha convertido en un factor estratégico para competir en temporadas de alta exigencia», concluye Zuluaga.

Con eventos como este que continúa batiendo récords y consolidando su relevancia dentro del comercio digital mexicano, las empresas que logren prepararse de forma integral desde tecnología hasta operación estarán mejor posicionadas para capturar el potencial de una de las campañas comerciales más relevantes del año.