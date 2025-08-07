Voluntariado de Holanda reforesta de corazón la Sierra de Guadalupe

«Reforestando con el Corazón», se realiza año con año como una forma activa de contribuir al cuidado del medio ambiente y fortalecer el vínculo con las comunidades locales. Helados Holanda es uno de los participantes anuales

Como parte de su compromiso con las comunidades donde opera, Helados Holanda reunió el pasado 2 de agosto a más de 100 voluntarios, entre colaboradores y sus familias, en una emotiva jornada de reforestación en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe, específicamente en la zona conocida como «El Fraile», dentro del municipio de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, donde se encuentra su planta de producción.

La iniciativa, titulada «Reforestando con el Corazón«, se realiza año con año como una forma activa de contribuir al cuidado del medio ambiente y fortalecer el vínculo con las comunidades locales. En esta edición, se sembraron aproximadamente 1,500 árboles de especies endémicas como huizache, mezquite y palo dulce, seleccionadas por su resistencia al clima y su capacidad de captación de carbono. En conjunto, estas especies podrían absorber un estimado de 30 toneladas de CO₂ anualmente al alcanzar su madurez, lo que representa un aporte concreto frente al cambio climático.

Con más de 5,000 hectáreas de superficie, la Sierra de Guadalupe es uno de los pulmones verdes más importantes del Estado de México. Su cercanía con la comunidad de Tultitlán la convierte en un espacio de profundo valor simbólico para la compañía y su voluntariado.

Este año, la jornada formó parte de la «2da Mega Reforestación Por Un Mundo Más Verde» organizada por el Gobierno Municipal de Tultitlán, liderado por la Presidenta Municipal Ana María Castro, quien convocó a vecinos, estudiantes, servidores públicos y empresas en un esfuerzo colectivo por recuperar espacios naturales y fortalecer la conciencia ambiental.

«Cada árbol sembrado en esta jornada representa esperanza y una responsabilidad compartida con las futuras generaciones. Celebramos que empresas como Helados Holanda se sumen con acciones reales al compromiso de construir un Tultitlán más verde y resiliente», expresó Ana María Castro, Presidenta Municipal de Tultitlán.

Este tipo de alianzas fortalecen el trabajo colectivo por el medio ambiente y reflejan el compromiso del Gobierno que Transforma con un desarrollo sostenible y con futuro para todas y todos.

Por su parte, Adelma González, Directora General de Helados Holanda, expresó: «Esta jornada refleja lo que somos: una marca comprometida con las comunidades donde operamos y con un futuro más sustentable. No se trata solo de plantar árboles, sino de sembrar relaciones, confianza y responsabilidad compartida. Nos emociona ver cómo nuestros colaboradores y sus familias se involucran con entusiasmo en construir un entorno más verde para todos».

Además de esta jornada de reforestación, Helados Holanda impulsa una agenda ambiental a lo largo de toda su cadena de valor. Ejemplo de ello es que el 100% del cacao y del extracto de vainilla utilizados en las paletas Magnum provienen de fuentes certificadas por Rainforest Alliance; además, su planta en Tultitlán opera con energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y no envía residuos a relleno sanitario, entre otras iniciativas responsables. Todas estas medidas forman parte de una estrategia integral por un mundo más feliz e incluyente, y refuerzan el compromiso de Helados Holanda con la creación de valor ambiental, económico y social en las comunidades donde está presente.

Acerca de Unilever

Es una de las compañías líderes a nivel mundial en productos de Belleza y Bienestar, Cuidado Personal, Cuidado del Hogar, Nutrición y Helados, con presencia en más de 190 países y productos utilizados por 3.4 mil millones de personas todos los días. Cuenta con 128,000 empleados a nivel global y en 2024 generó ventas por 60.8 mil millones de euros.

Unilever tiene presencia en México desde los años sesenta, empleando a más de 7,500 personas en cuatro plantas de producción (Civac, Lerma, Talismán y Tultitlán), 39 agencias de helados, dos Centros de Distribución y Oficinas Corporativas en la Ciudad de México.

Esta operación se enfoca en las unidades de negocio de Belleza y Bienestar, Cuidado Personal, Nutrición y Helados, llevando al mercado mexicano marcas como: Knorr, Dove, Hellmann’s, Helados Holanda, AXE, Zest, TRESemmé, St. Ives, PureIt, Pond’s, Rexona, Sedal, eGo, Savilé, entre otras.

Para más información acerca de Unilever y sus marcas, se puede visitar: www.unilever.com y www.unilever.com.mx



Source: Mexicomex Comunicae