Indra Group impulsa el talento femenino STEM y convoca a universidades mexicanas a su Hack Day 2025

Está organizado por Minsait, la unidad de transformación digital de Indra Group especializada en nuevos entornos digitales y tecnologías disruptivas para impulsar la innovación y el talento femenino STEM. El evento, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025, en formato híbrido (presencial y virtual), tendrá abierto el plazo de inscripciones hasta el 29 de agosto

Indra Group, a través de su filial Minsait, especializada en nuevos entornos digitales y tecnologías disruptivas, lanza en México convocatoria para participar en su evento «Hack Day 2025 – Hackea al mundo», una jornada de innovación abierta dirigida a mujeres universitarias de carreras STEM, que busca generar soluciones con impacto social alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

El evento, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025 en modalidad híbrida, incluirá talleres de ideación, mentoría personalizada por parte de expertas y expertos de Minsait, así como una presentación final de proyectos ante un jurado calificador.

A través de esta iniciativa, Indra Group reta a jóvenes universitarias a imaginar cómo la tecnología puede ayudar a resolver los retos de sostenibilidad más urgentes. Con cientos de participantes en ediciones previas, el Hack Day se consolida como una plataforma global con presencia en países como España, Italia, Brasil, Colombia, Perú y México.

«Indra Group cree que la diversidad no solo enriquece nuestras ideas, sino que es indispensable para construir soluciones más sólidas y sostenibles. Esta iniciativa refuerza su compromiso por abrir caminos reales al talento joven y femenino en la tecnología», expresó Raúl López, director general de Indra Group en México.

La convocatoria está abierta para universidades públicas y privadas que deseen postular a estudiantes mujeres que se encuentren cursando entre el 4.º y 8.º semestre de carreras como Ingeniería en Sistemas, Informática, Tecnologías de la Información, LATI o Ingeniería Industrial. Las participantes podrán poner en práctica habilidades como el pensamiento lógico y analítico, la resolución de problemas complejos, el manejo de herramientas digitales y tecnológicas, la comunicación efectiva, el compromiso con la innovación o la gestión del tiempo y organización.

«Hack Day 2025 – Hackea al mundo representa mucho más que una competencia: es un espacio seguro para desarrollar habilidades, conectar con mentores del sector y vivir una experiencia que potencia la confianza, el liderazgo y la creatividad de las futuras profesionales», señaló Mireya Rangel, directora de Recursos Humanos de Indra Group en México.

Datos clave de la convocatoria:

El registro estará abierto hasta el 29 de agosto de 2025.

Participarán 20 estudiantes, organizadas en 4 equipos de 6 integrantes, con mentoría directa de especialistas de Minsait.

Las universidades interesadas en sumarse al programa pueden inscribirse en el siguiente formulario: https://bit.ly/Minsait_HackDay2025

Acerca de Indra Group

Indra Group (www.indracompany.com) es un holding empresarial que promueve el progreso tecnológico, del que forman parte Indra, una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio; y Minsait, líder en transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica. Indra Group impulsa un futuro más seguro y conectado a través de soluciones innovadoras, relaciones de confianza y el mejor talento. La sostenibilidad forma parte de su estrategia y de su cultura, para dar respuesta a los retos sociales y ambientales presentes y futuros. A cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.



Source: Mexicomex Comunicae