Verisure entra en México mediante la adquisición del líder del mercado

La entrada en el mercado mexicano se produce con la adquisición del líder local, ADT México

Verisure, la compañía líder de servicios de seguridad con monitorización profesional y respuesta 24/7 en Europa y Latinoamérica, ha anunciado hoy la finalización con éxito de la adquisición de ADT México. La adquisición refuerza la estrategia de la compañía de continuar expandiéndose en mercados de alto potencial, al tiempo que incrementa su penetración en los mercados en los que ya está presente.

Verisure se consolida así como el proveedor número uno de servicios de seguridad con monitorización profesional en México. Se trata de un hito para el mercado mexicano, ya que combina la experiencia y los conocimientos internacionales de Verisure con la sólida posición de ADT México, que cuenta con la confianza de más de 125.000 clientes en el país.

Con la incorporación de México, Verisure marca dos hitos importantes en su trayectoria de crecimiento. La compañía entra en su decimoctavo país y ocupa una posición de liderazgo, por volumen de cartera de clientes, en catorce de ellos. Además, a día de hoy, la compañía se enorgullece de proteger a más de seis millones de clientes en Europa y Latinoamérica, impulsada por un crecimiento mayoritariamente orgánico y la integración del negocio de México.

La integración aprovechará el profundo conocimiento local y las operaciones de alta calidad, así como la estrategia de crecimiento de Verisure, impulsada por la innovación, la inversión en marketing, la excelencia en el go-to-market y una experiencia de cliente excepcional.

Stefan Konrad, director general de Verisure para Latinoamérica, ha declarado: «Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de México a la familia Verisure. La entrada en México refuerza nuestra posición como líderes, especialmente, en la región Latam, y permite acelerar nuestro crecimiento en una de las geografías más atractivas y dinámicas del mundo. El objetivo es acelerar el crecimiento del mercado local elevando el estándar de la seguridad en el país a través de la implementación progresiva de mejoras en la propuesta de valor y en el servicio a los clientes».

Felipe Bernal, director general de ADT México, ha mencionado: «Esta adquisición marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento y liderazgo que nos permitirá llevar la protección en México a otro nivel, combinando nuestra experiencia, con la excelencia operativa de Verisure».

La operación refuerza la posición de Verisure como compañía líder de seguridad en Latinoamérica, sumándose a su presencia ya consolidada en Brasil, Argentina, Chile y Perú.



Source: Mexicomex Comunicae