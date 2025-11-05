Bosch recibe reconocimiento de la INA por sus proyectos de sustentabilidad en México

La empresa suma más de 50 distinciones externas en el último año fiscal y opera 117 programas ambientales en todo el país

Bosch México fue reconocida con el Premio Nacional Industria Automotriz, en la categoría ‘‘Sustentabilidad’’, por sus proyectos de uso eficiente del agua y su contribución al desarrollo sustentable de la industria automotriz nacional.

Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), entregó el galardón y destacó que «Bosch representa la evolución de una industria que no solo innova, sino que asume un compromiso genuino con el desarrollo sostenible de México y con el futuro de la movilidad en Norteamérica», expresó.

Esta distinción se suma a los más de 50 reconocimientos externos que la compañía obtuvo en el último año por empleo, calidad, servicio y responsabilidad social.

La estrategia de sustentabilidad de Bosch abarca las dimensiones económica, social y ambiental. En el eje ambiental, la empresa mantiene 117 programas activos, de los cuales 14 se enfocan en uso eficiente del agua, permitiendo reutilizar más de 11 mil metros cúbicos mediante captación pluvial, tratamiento y reincorporación en procesos industriales.

En el ámbito social, la Fundación Robert Bosch México opera programas permanentes de infraestructura educativa, becas y voluntariado, con 40 proyectos que benefician a 10 mil personas y 80 instituciones educativas.

Bosch también participa en la formación técnica mediante el modelo de educación dual, que combina teoría y práctica profesional. Opera cinco centros de formación en Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Celaya, Toluca y Querétaro, en colaboración con 33 universidades. Desde su implementación, este modelo ha formado a más de 15 mil jóvenes, con un promedio anual de 500 egresados.

«Desde hace 55 años, Bosch ha sido pionero en la implementación del programa de educación dual en México. Formar talento es uno de los pilares para el desarrollo sustentable y para la competitividad», señaló Alexander Firsching, presidente de Bosch México.



Source: Mexicomex Comunicae