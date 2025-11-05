All-American Koi Show 2026: la exposición líder mundial de koi tendrá lugar en Las Vegas, Nevada

Los criadores, jueces y aficionados al koi más destacados del mundo se reúnen en Las Vegas para la máxima competencia global en arte, innovación y acuicultura

LATINOAMÉRICA (Noviembre 05 de 2025). Las Vegas brillará con color, cultura y creatividad cuando regrese el All American Koi Show 2026 (AAKS), más grande, audaz y conectado internacionalmente que nunca. El evento de tres días celebra el arte de los peces koi y la poderosa intersección entre la tradición, el emprendimiento, la competencia y el entretenimiento.

All American Koi Show 2026 Las Vegas

Criadores y entusiastas internacionales del koi se reunirán para el All-American Koi Show 2026 en Las Vegas, EE. UU.

AAKS 2026 unirá a jueces japoneses de renombre mundial, pioneros empresariales y entusiastas globales en una experiencia de fin de semana inolvidable. Desde talleres prácticos de construcción de estanques hasta un banquete exclusivo y fiestas posteriores con celebridades, el evento está diseñado para despertar todos los sentidos y todos los niveles de pasión por la cultura koi.

«AAKS no se trata solo de competencia, sino de conexión», afirma Hector Mardueno, fundador de W. Lim Corporation y del All American Koi Show. «Estamos fusionando Oriente y Occidente, legado e innovación, negocio y arte, todo a través del simbolismo atemporal del koi: perseverancia y belleza».

El evento contará con ocho experiencias integradas, cada una destacando una faceta única del movimiento koi global:

Party with the Legends – una fiesta exclusiva de apertura con los criadores en el Silverton Casino, con invitados famosos y entretenimiento en vivo. Oportunidades de patrocinio – marcas de lujo y socios globales se alinean con una audiencia élite de alto valor. AAKS Food Fest – fusión culinaria inspirada en sabores estadounidenses, japoneses y hawaianos. El evento principal de AAKS – competencias de koi juzgadas por criadores de koi de renombre mundial provenientes de Japón. Título mundial, ceremonia de premios y cena de gala en el Silverton Casino – reconociendo la excelencia y la innovación en la cría de koi. Expo de proveedores y registro – un mercado dinámico de productos, arte y acuicultura. La historia del fundador: el viaje de Héctor – «All Roads Lead to Vegas AAKS 2026», serie de YouTube impulsada por la pasión y la visión. Business Class con Hap Klopp (fundador de The North Face) y seminarios de W. Lim Corporation – una sesión exclusiva de liderazgo y aprendizaje práctico.

Cada experiencia converge en una misión común: elevar la cultura koi a una forma de arte global y crear nuevos puentes entre la innovación, el emprendimiento y la tradición.

AAKS 2026 se espera que atraiga visitantes de toda América, Asia y Europa, además de patrocinadores de lujo, medios internacionales y coleccionistas de todo el mundo.

Título Mundial Yokozuna presentado por: Sakai Fish Farm, Dainichi Koi Farm, Isa Koi Farm, Momotaro Koi Farm, Omosako Koi Farm, Matsue Koi Farm y Ooya Koi Farm.

Más información en: www.AllAmericanKoiShow.com.

27–29 de marzo de 2026 – Silverton Casino, Las Vegas, NV.

Contacto

Nombre contacto: Hector Mardueno

Descripción contacto: Fundador de All American Koi Show

Teléfono de contacto: 725-233-8499

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico