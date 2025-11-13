Una cultura ganadora: Unilever de México, cinco años como referente en talento

La empresa ha sido reconocida como la mejor para atraer y retener talento en el sector de Consumo Masivo, de acuerdo con Merco Talento. El modelo de liderazgo de Unilever está basado en 4 comportamientos clave que les permiten modelar una cultura ganadora

A lo largo de los últimos años, Unilever de México ha consolidado una cultura ganadora que pone a las personas en el centro de su estrategia, combinando desempeño, innovación y propósito para impulsar el crecimiento del negocio y de su gente.

México ha sido clave en esta transformación. Con más de 7,000 colaboradores en cinco plantas y oficinas corporativas, el país se ha convertido en un referente de liderazgo humano dentro de la empresa, exportando buenas prácticas a otros mercados y consolidándose como un espacio donde la reputación, la sustentabilidad y la excelencia operativa avanzan de la mano.

El liderazgo de Unilever de México se refleja también en los resultados: cinco años consecutivos como la empresa mejor valorada del sector de Consumo Masivo, además de ocupar el Top 10 de Mejores Equipos de Dirección y Gestión de Recursos Humanos y el lugar 14 entre las 200 mejores empresas para trabajar en el país, de acuerdo con Merco Talento.

«Detrás de cada uno de nuestros productos está el esfuerzo de miles de personas que trabajan en nuestras fábricas, oficinas y centro de distribución. México es un gran ejemplo de cómo el propósito y la ejecución pueden ir de la mano para construir una cultura ganadora para impulsar el desarrollo de nuestros colaboradores, donde se sienten parte de algo más grande», comenta Guillermo Di Bella, Chief HR Officer de Unilever de México y Foods Latinoamérica.

El modelo de liderazgo de Unilever está basado en 4 comportamientos clave alineados a su estrategia global, que les permiten modelar una cultura ganadora:

Cuidar lo importante: desde la gente, las marcas, la sociedad y el planeta.

Enfocarse en lo que cuenta: priorizar lo importante para generar impacto.

Estar tres pasos adelante: utilizar la curiosidad para generar tendencias.

Entregar con excelencia: tomar con responsabilidad lo que dicen y cumplir con ello.

«El papel de nuestros líderes va más allá que solo ser role models de estos comportamientos. Tenemos la responsabilidad de velar por los valores de Unilever: respeto, integridad, vanguardia y responsabilidad, además de asegurar que tenemos al equipo correcto, porque a través de las decisiones de talento es que moldeamos esta cultura», añadió Guillermo.

Como parte de su compromiso con el talento nacional para crecer en conjunto, de 2025 a 2028 la compañía invertirá 30 mil millones de pesos para fortalecer su operación en el país.

Con una reputación construida sobre más de seis décadas de historia en el país, Unilever continúa fortaleciendo su plan de crecimiento sustentable, impulsando el desarrollo de sus marcas, productos y talento con una visión centrada en las personas y en la creación de valor compartido.



Source: Mexicomex Comunicae