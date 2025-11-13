En Planet Fitness®, un Buen Fin con el mejor "Buen Inicio"

Planet Fitness® busca cambiar la percepción de que el ejercicio solo empieza en enero, con una nueva filosofía

Este Buen Fin, Planet Fitness®, la cadena de gimnasios más grande del mundo y reconocida por su Zona Libre de Críticas, invita a todos los mexicanos a dar el primer paso hacia un estilo de vida más activo con «El Buen Inicio en Planet Fitness®».

Del 13 al 20 de noviembre de 2025, los nuevos socios podrán aprovechar la inscripción y anualidad gratis en el plan PF Black Card®, además de recibir unos audífonos de regalo (disponibles hasta agotar existencias).

Con esta campaña, Planet Fitness® busca cambiar la percepción de que el ejercicio solo empieza en enero. «Se trata de convertir el ‘Mañana empiezo’ en ‘¡inicio hoy mismo!'», destaca la filosofía de la marca. El objetivo es que cada persona encuentre en Planet Fitness® un espacio accesible, divertido y sin presiones, donde entrenar sea una experiencia positiva y constante.

La imagen de la campaña es protagonizada por el comediante Daniel Sosa, quien representa el espíritu relajado, auténtico y sin críticas que caracteriza a Planet Fitness®. Su participación refleja que el ejercicio también puede disfrutarse con humor, energía y buena vibra.

El plan PF Black Card® ofrece beneficios exclusivos como acceso a todas las unidades del país y del extranjero: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Panamá y España, entre otros. Ingreso con un acompañante, uso de sillones de masaje y camas de hidromasaje, entre otros privilegios que convierten a Planet Fitness® en el lugar ideal para entrenar y relajarse.

Con 37 clubes en México, Planet Fitness® continúa su expansión en distintas regiones del país, acercando su filosofía de bienestar a nuevas comunidades y consolidando su presencia en zonas de gran movimiento como playas, centros urbanos y áreas comerciales.

Este Buen Fin, más que un fin, es un buen inicio.



Source: Mexicomex Comunicae