Digital 1to1: el modelo de networking que redefine cómo se conectan los líderes digitales llega a México

En un entorno digital que evoluciona sin pausa, los eventos basados en networking estratégico se han vuelto esenciales para que las empresas generen alianzas reales, avancen con agilidad y aceleren nuevas oportunidades

En un entorno donde los negocios digitales evolucionan a gran velocidad, Digital 1to1 ha demostrado ser el formato presencial de networking de mayor eficacia en Europa, un espacio que transforma la manera en que marcas, retailers, eCommerce y proveedores tecnológicos crean alianzas estratégicas reales.

Después de más de una década fomentando la innovación digital en España e Italia, la organización se expande hacia México en 2026 con la apuesta de impulsar el ecosistema digital latinoamericano y proporcionar a los líderes del sector un modelo probado que acelera resultados y crea conexiones de valor. La primera edición en México se llevará a cabo los días 18 y 19 de febrero de 2026 en la ciudad de Querétaro, el corazón de la región del Bajío, una de las zonas con mayor desarrollo económico e industrial y un punto estratégico para la innovación tecnológica y el comercio digital del país.

«Digital 1to1 no es una feria ni un congreso. Es una experiencia diseñada para que las empresas encuentren soluciones reales, en el momento preciso y con los socios adecuados», explica Félix Pascual, director de Desarrollo de Negocio de Digital 1to1.

Con un concepto exclusivo que permite llegar a la persona indicada en un formato que se puede considerar único, la esencia del modelo Digital 1to1 es su sistema de matchmaking: que mediante una tecnología que evalúa el perfil, intereses y necesidades de cada uno de sus integrantes, organiza encuentros 1to1 de alto valor, algo que cambia las reglas dentro de la experiencia del usuario.

A diferencia de convenciones o ferias comerciales tradicionales, este formato garantiza encuentros personalizados entre KOL´s, CEOs, CMOs, CIOs, fundadores, directores de eCommerce y marketing, startups tecnológicas en expansión, así como a proveedores tecnológicos cuyas soluciones están alineadas con las metas de negocio y hay un interés real por conectar con el mercado mexicano.»No se trata de conocer a más gente, sino de conocer a las personas correctas. Lo que podría tomar meses de prospección comercial, aquí se logra en solo dos días», sostiene el vocero.

Con una mirada amplia hacia la expansión y centrada en Latinoamérica, es fundamental la creación de una comunidad que impulse resultados. Digital 1to1 logra congregar a cientos de ejecutivos de grandes marcas y startups en entornos que propician el intercambio de conocimientos, inspiración y acuerdos concretos. El formato incluye encuentros uno a uno, networking en un entorno informal, paneles con líderes de la industria y experiencias inmersivas, promoviendo la colaboración más allá del evento.

«Nuestro propósito es claro: crear un ecosistema global donde los líderes digitales puedan colaborar, compartir experiencias y acelerar su desarrollo. México es el siguiente paso natural para seguir construyendo esa comunidad», cierra Pascual.

La diferencia de Digital 1to1 es que está 100 % centrado en los resultados. Cada reunión está planificada para resolver una necesidad o abrir una nueva oportunidad comercial, evitando los encuentros fortuitos o poco relevantes. Gracias a este modelo, los participantes reducen meses de prospección y validación de partners en tan solo un par de jornadas, generando un impacto directo en sus estrategias digitales.

«Las marcas no vienen a escuchar, vienen a resolver. Encuentran inspiración, nuevos aliados y una red de contactos que sigue creciendo mucho después del evento», concluye Pascual.

Más información en https://digital1to1.com/mx/.



Source: Mexicomex Comunicae