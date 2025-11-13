México

Digital 1to1: el modelo de networking que redefine cómo se conectan los líderes digitales llega a México

10 horas desde su publicación
Add Comment
por admin

En un entorno digital que evoluciona sin pausa, los eventos basados en networking estratégico se han vuelto esenciales para que las empresas generen alianzas reales, avancen con agilidad y aceleren nuevas oportunidades

En un entorno donde los negocios digitales evolucionan a gran velocidad, Digital 1to1 ha demostrado ser el formato presencial de networking de mayor eficacia en Europa, un espacio que transforma la manera en que marcas, retailers, eCommerce y proveedores tecnológicos crean alianzas estratégicas reales.

Después de más de una década fomentando la innovación digital en España e Italia, la organización se expande hacia México en 2026 con la apuesta de impulsar el ecosistema digital latinoamericano y proporcionar a los líderes del sector un modelo probado que acelera resultados y crea conexiones de valor. La primera edición en México se llevará a cabo los días 18 y 19 de febrero de 2026 en la ciudad de Querétaro, el corazón de la región del Bajío, una de las zonas con mayor desarrollo económico e industrial y un punto estratégico para la innovación tecnológica y el comercio digital del país.

«Digital 1to1 no es una feria ni un congreso. Es una experiencia diseñada para que las empresas encuentren soluciones reales, en el momento preciso y con los socios adecuados», explica Félix Pascual, director de Desarrollo de Negocio de Digital 1to1.

Con un concepto exclusivo que permite llegar a la persona indicada en un formato que se puede considerar único, la esencia del modelo Digital 1to1 es su sistema de matchmaking: que mediante una tecnología que evalúa el perfil, intereses y necesidades de cada uno de sus integrantes, organiza encuentros 1to1 de alto valor, algo que cambia las reglas dentro de la experiencia del usuario.

A diferencia de convenciones o ferias comerciales tradicionales, este formato garantiza encuentros personalizados entre KOL´s, CEOs, CMOs, CIOs, fundadores, directores de eCommerce y marketing, startups tecnológicas en expansión, así como a proveedores tecnológicos cuyas soluciones están alineadas con las metas de negocio y hay un interés real por conectar con el mercado mexicano.»No se trata de conocer a más gente, sino de conocer a las personas correctas. Lo que podría tomar meses de prospección comercial, aquí se logra en solo dos días», sostiene el vocero.

Con una mirada amplia hacia la expansión y centrada en Latinoamérica, es fundamental la creación de una comunidad que impulse resultados. Digital 1to1 logra congregar a cientos de ejecutivos de grandes marcas y startups en entornos que propician el intercambio de conocimientos, inspiración y acuerdos concretos. El formato incluye encuentros uno a uno, networking en un entorno informal, paneles con líderes de la industria y experiencias inmersivas, promoviendo la colaboración más allá del evento.

«Nuestro propósito es claro: crear un ecosistema global donde los líderes digitales puedan colaborar, compartir experiencias y acelerar su desarrollo. México es el siguiente paso natural para seguir construyendo esa comunidad», cierra Pascual.

La diferencia de Digital 1to1 es que está 100 % centrado en los resultados. Cada reunión está planificada para resolver una necesidad o abrir una nueva oportunidad comercial, evitando los encuentros fortuitos o poco relevantes. Gracias a este modelo, los participantes reducen meses de prospección y validación de partners en tan solo un par de jornadas, generando un impacto directo en sus estrategias digitales.

«Las marcas no vienen a escuchar, vienen a resolver. Encuentran inspiración, nuevos aliados y una red de contactos que sigue creciendo mucho después del evento», concluye Pascual.

Más información en https://digital1to1.com/mx/


Source: Mexicomex Comunicae

Otras noticias de interés

Noticias de Interés

Leave a Comment