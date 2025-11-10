Un nuevo capítulo de intercambio cultural: Guizhou tiende un puente con el turismo y el cine y construye una nueva plataforma para el intercambio cultural entre China y México

El 4 de noviembre se llevó a cabo con gran éxito en el emblemático Museo Carranza de la Ciudad de México el evento «Colorido Guizhou (México): Intercambio Cultural, Turístico y Cinematográfico». El evento fue organizado conjuntamente por la Administración de Cine de la Provincia de Guizhou y el Centro Cultural de China en México, con el apoyo del Museo Carranza

Su propósito fue utilizar la cultura, el turismo y el cine como puentes que conectan a Guizhou con México, construyendo un «puente multicolor» entre ambos pueblos.

Con un video promocional, una exposición fotográfica de locaciones cinematográficas y una muestra de obras audiovisuales destacadas, el evento presentó al público y a la industria mexicana el encanto único de Guizhou como un «set de filmación natural» y un «destino ideal para producciones internacionales».

https://www.youtube.com/watch?v=vR1F4y9FZ3o

Los fragmentos del documental «Nuestro campo de juego» despertaron una fuerte empatía entre los asistentes, destacando el papel del cine como lenguaje universal y puente cultural.

La creadora de contenido de Xiaohongshu y fotógrafa de 8KRAW PREMIER, Fier Fei’er, junto con el presentador Alejandro Villalvazo y otros invitados, coincidieron en que este tipo de intercambio cultural inmersivo no solo despierta el interés por visitar Guizhou, sino que también fortalece un vínculo emocional más profundo con esta región.

Durante el evento, Karla Peniche Romero, directora del Museo Carranza; Shi Yuewen, director del Centro Cultural de China en México, y Raymundo Vásquez, presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria México-China de la Cámara de Diputados, ofrecieron discursos en apoyo a la promoción turística y cinematográfica de Guizhou.

El director de la Administración de Cine de la Provincia de Guizhou, Zeng Xiangkun, subrayó que Guizhou es una «mina creativa» para la producción audiovisual e invitó cordialmente a las productoras mexicanas a realizar filmaciones y proyectos en la provincia.

En la presentación también se destacó la política de «tránsito sin visa por 240 horas», que brinda facilidades a turistas y creadores mexicanos, ampliando así las oportunidades de cooperación entre ambas regiones. Este intercambio, basado en la integración de cine y turismo, no solo reflejó la actitud abierta y colaborativa de Guizhou, sino que también añadió un toque inspirador del «Color Guizhou» al diálogo cultural entre China y México.

Vídeos

Un nuevo capítulo de intercambio cultural:Guizhou tiende un puente con el turismo y el cine



Source: Mexicomex Comunicae