Nayarit, designado por el Secretario General de ONU Turismo como miembro de la Junta Directiva Mundial

Distinción Histórica para México. El estado es designado miembro de la Junta Directiva 2026–2029 de ONU Turismo y recibe el reconocimiento «Supportive Partner Destination» durante la 26ª Asamblea General celebrada en Riad. Estos logros consolidan su liderazgo internacional por su modelo de turismo sostenible, inclusivo e innovador

El Estado de Nayarit fue designado por el Secretario General de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, como miembro de la Junta Directiva Mundial de los Miembros Afiliados para el periodo 2026–2029, y simultáneamente reconocido como «Supportive Partner Destination» durante la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, realizada en Riad, Arabia Saudita. Los reconocimientos representan el nivel más alto de distinción internacional que puede recibir un destino dentro del sistema de Naciones Unidas en materia turística, al destacar su liderazgo, compromiso institucional y contribución al desarrollo sostenible del sector. Con ello, México, a través de Nayarit, reafirma su posición como uno de los líderes del turismo mundial, reconocido por su innovación, sostenibilidad y cooperación.

Con la inclusión de Nayarit en la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, el estado se coloca al mismo nivel que instituciones globales de referencia como Tripadvisor, Expedia Group, IFEMA Madrid, ICCA, Madrid Destino, Saudi Tourism Authority, Red Sea Global, TGA y JTB Corporation de Japón.

Entre más de 500 organismos internacionales, solo tres fueron designados directamente por el Secretario General de ONU Turismo: Madrid (sede mundial del organismo), ICCA y Nayarit, en reconocimiento a su modelo de desarrollo turístico responsable, inclusivo y con visión sostenible.

Este nombramiento otorga a Nayarit voz y voto en la definición de la agenda global del turismo durante los próximos tres años, participando en la formulación de políticas internacionales en materia de sostenibilidad, inversión e innovación turística.

«Este reconocimiento es un gran resultado, de que se ha hecho del turismo una política pública con sentido humano y de beneficio social. Nayarit no solo crece: hoy inspira al mundo y lleva con orgullo el nombre de México a los más altos foros internacionales», expresó el Secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez del Real Tostado.

Las elecciones para la Junta Directiva se llevaron a cabo con la participación de 192 entidades, resultando en la elección de 20 miembros que integrarán la nueva Junta Directiva de Miembros Afiliados de ONU Turismo para el período 2026–2029. Este proceso, regido por un marco jurídico reformado y criterios de elegibilidad más rigurosos, garantiza la transparencia y representatividad global.

Reconocimiento «Supportive Partner Destination»

Así mismo, durante la Sesión Plenaria de Miembros Afiliados, ONU Turismo otorgó al Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit el reconocimiento «Supportive Partner Destination», distinción reservada para los destinos que demuestran un compromiso ejemplar con los valores de la Organización y contribuyen activamente a su fortalecimiento institucional.

ONU Turismo destacó que Nayarit ha sido un ejemplo inspirador de cooperación público-privada y compromiso institucional, gracias a su participación constante en proyectos de impacto, su promoción del turismo responsable y su colaboración con iniciativas globales que fortalecen la visibilidad de la Membresía Afiliada.

«Recibir este doble reconocimiento —integrar la Junta Directiva y ser galardonados en la Asamblea General— representa el punto más alto en la historia turística del estado. Es un orgullo para México que Nayarit sea reconocido por su liderazgo y visión de futuro ante la comunidad internacional».



Source: Mexicomex Comunicae