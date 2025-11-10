José Antonio Garza von der Meden: las relaciones profesionales se basan en ética y resultados, no en tratos

Durante el Congreso de Ética Empresarial y Negocios Internacionales del ITESM Campus Estado de México, José Antonio Garza von der Meden, director general de SRS Global México, compartió su visión sobre la importancia de mantener relaciones profesionales y objetivas con los proveedores. En su charla, destacó que los negocios se fortalecen con resultados y transparencia, no con cenas ni atenciones sociales que generan presiones o compromisos indebidos

Durante el Congreso de Ética Empresarial y Negocios Internacionales organizado por el ITESM Campus Estado de México, José Antonio Garza von der Meden, director general de SRS Global México, compartió una ponencia remota sobre la importancia de mantener relaciones estrictamente profesionales con proveedores y socios comerciales, destacando que la ética y la objetividad son pilares fundamentales en cualquier empresa que aspire a construir confianza y sostenibilidad a largo plazo.

Garza von der Meden explicó que, en el mundo de los negocios internacionales, es común que se mezclen las relaciones personales con las laborales. Sin embargo, advirtió que asistir a cenas, eventos o actividades sociales con proveedores puede ser contraproducente, ya que, aunque parezcan gestos de cortesía, pueden generar compromisos implícitos o una percepción de favoritismo. «He visto cómo los pequeños gestos sociales pueden influir, incluso sin intención, en decisiones que deberían tomarse con base en datos, resultados y desempeño», señaló.

El empresario enfatizó que la transparencia y la claridad en los acuerdos deben estar por encima de cualquier tipo de relación informal. «Las relaciones sanas no se construyen con cenas ni favores, sino con cumplimiento, resultados y respeto mutuo. Cuando eliminas los compromisos personales, puedes hablar de tiempos de entrega, precios o calidad con total objetividad, sin sentirte obligado a corresponder a ninguna atención».

En su intervención, también abordó el costo oculto de la hospitalidad corporativa. Explicó que cada hora invertida en actividades no laborales representa tiempo que podría destinarse a mejorar procesos, analizar mercados o fortalecer estrategias de competitividad. «Las reuniones sociales generan distracciones y muchas veces sustituyen el trabajo estratégico por la cordialidad. En los negocios, la amabilidad no debe reemplazar la eficiencia».

Desde su experiencia liderando operaciones en México, Estados Unidos y China, Garza von der Meden compartió cómo su filosofía de mantener relaciones estrictamente profesionales ha sido clave para el crecimiento sostenido de sus empresas. «En un entorno global donde las diferencias culturales pueden influir en la forma de hacer negocios, mantener límites claros es esencial. La confianza verdadera se gana con constancia y coherencia, no con gestos sociales».

Dirigiéndose a los jóvenes del ITESM, invitó a la próxima generación de líderes a construir una ética profesional sólida basada en la integridad, la objetividad y la disciplina. «El futuro de los negocios pertenece a quienes entienden que la reputación se construye día a día. No se trata de parecer amable o de agradar a todos, sino de actuar con transparencia, respetar los procesos y sostener relaciones comerciales justas».

Concluyó su charla recordando que el profesionalismo no es frialdad, sino enfoque. «No necesitamos relaciones personales para hacer buenos negocios; necesitamos hacer lo correcto, de forma clara, consistente y responsable. Ese es el tipo de liderazgo que construye empresas sólidas y duraderas».



