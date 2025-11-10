Danfoss inaugura importante expansión de su planta en Monterrey

Se añaden tres líneas de producción, duplicando con creces la capacidad de producción de las instalaciones de Danfoss en Monterrey. La inversión multimillonaria garantiza la resiliencia de la cadena de suministro para los clientes estadounidenses. El nuevo espacio acelerará la producción de intercambiadores de calor, compresores y sensores Danfoss energéticamente eficientes y acortará las cadenas de suministro para los fabricantes norteamericanos

El 6 de noviembre de 2025, Danfoss, el grupo multinacional danés de ingeniería, celebró la inauguración de su planta ampliada en Monterrey, México, impulsada por la creciente demanda de equipos de climatización (HVAC) confiables y energéticamente eficientes en los mercados de Norteamérica y Latinoamérica.

La inversión multimillonaria duplica la producción e incorpora tres nuevas líneas de productos a las instalaciones actuales. La planta ampliada albergará la producción de sensores, intercambiadores de calor de microcanales, compresores scroll grandes y medianos, y compresores semiherméticos BOCK para principios de 2026, lo que permitirá a Danfoss Climate Solutions prestar un mejor servicio a los clientes norteamericanos con cadenas de suministro más cortas.

Funcionarios locales, incluyendo Lic. César Garza Arredondo, Presidente Municipal de Apodaca; Lic. Emmanuel Loo, Subsecretario de Inversión Extranjera de Nuevo León y el Embajador de Dinamarca en México, Kim Højlund Christensen, valiosos clientes y dedicados empleados de Danfoss celebraron este hito con una ceremonia de inauguración en la nueva fábrica con certificación LEED Plata.

«La expansión de la planta en Monterrey refleja la dedicación para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes y apoya la regionalización de la planta de fabricación. Regionalizarla es una prioridad estratégica para brindar un mejor apoyo a los clientes e impulsar la resiliencia, su expansión en Monterrey es un paso clave para lograrlo», declaró Kim Fausing, CEO de Danfoss. «Al invertir en una mayor producción en México, Danfoss está mejor posicionado para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y optimizar sus cadenas de suministro».

Kristian Strand, presidente de Danfoss Climate Solutions, añadió: «Esta inversión estratégica Danfoss se acerca a los clientes en el mercado estadounidense, permitiéndonos aprovechar las excepcionales capacidades del equipo local para brindar un servicio y soporte superiores. Con esta expansión, aumentamos la capacidad de producción de compresores scroll y BOCK, intercambiadores de calor de microcanales y sensores. Danfoss ha experimentado un sólido crecimiento de ventas de dos dígitos y Danfoss se propone un crecimiento aún mayor en colaboración con los clientes en los próximos años».

La expansión coincide con el 30 aniversario de Danfoss en México y representa la cuarta expansión de la planta desde su creación. La planta de Monterrey es un centro importante para Danfoss, con más de 1.400 empleados.

Esta expansión también incluye un laboratorio de compresores recientemente ampliado, que ha duplicado su tamaño de 500 a 1000 metros cuadrados, y dos nuevos calorímetros para validar el rendimiento de hasta 175 kW (50 toneladas), lo que garantiza pruebas fiables incluso para las aplicaciones más exigentes. Cuatro avanzados sistemas de prueba de vida útil garantizan aún más la fiabilidad a largo plazo de los compresores en una amplia gama de capacidades, y un sistema de prueba de rotura con certificación UL subraya el compromiso con los más altos estándares de seguridad. Y lo más importante, la planta está preparada para el futuro: está equipada para la producción de compresores scroll de última generación y diseñada para crecer junto con las necesidades cambiantes de los clientes.

La nueva área de producción añadirá alrededor de 300 nuevos puestos de tiempo completo, lo que refuerza aún más el compromiso de Danfoss con México como centro de fabricación clave. Fausing comentó al respecto que «invertir en la fabricación regional forma parte de la estrategia LEAP 2030: un esfuerzo más amplio y estratégico de nearshoring y resiliencia de la cadena de suministro para estar cerca de los clientes».



