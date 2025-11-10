AliExpress refuerza su compromiso con los negocios locales en México y lanza sus promociones de 11.11

AliExpress refuerza su compromiso con los negocios locales en México con Local+ y lo impulsa con descuentos exclusivos durante noviembre

AliExpress continúa fortaleciendo su compromiso con el crecimiento económico local, impulsando a pequeñas y medianas empresas en todo México. A través de diversas iniciativas enfocadas en la expansión de vendedores locales, mejoras logísticas, innovación en su plataforma y el lanzamiento de Local+, la compañía busca hacer que el comercio electrónico sea más accesible y eficiente para los emprendedores mexicanos.

Crecimiento de vendedores locales

AliExpress está expandiendo activamente su red de vendedores locales con una política de exención de comisiones por 90 días para nuevos vendedores. Durante el Hot Sale de este año, los vendedores locales lograron resultados excepcionales, con un incremento del doble en ingresos respecto al Mega Sale de marzo y un volumen de pedidos casi tres veces mayor. Este crecimiento refleja la consolidación y competitividad de los negocios locales dentro de la plataforma.

Mejoras logísticas para negocios locales

Con el fin de atender los retos logísticos y optimizar la entrega, AliExpress ha ampliado su red logística en México, cubriendo ahora el 95 % de los códigos postales del país. Además, se han incorporado nuevas rutas de entrega con mayor protección de compensación, ayudando a los vendedores a ofrecer una mejor experiencia al cliente. Gracias a estas mejoras, los tiempos de entrega promedio se redujeron de 7 a solo 5 días para los vendedores locales.

Lanzamiento de AliExpress Direct

AliExpress ha lanzado oficialmente AliExpress Direct, un nuevo servicio que ofrece incorporación sin comisiones para vendedores locales. Esta operación gestionada directamente por la plataforma permite reducir significativamente los costos operativos, haciendo que el comercio electrónico sea más simple y accesible para los emprendedores que buscan fortalecer su presencia digital.

Llega Local+: la nueva marca que redefine la experiencia de compra local

AliExpress, líder global en comercio electrónico, ha anunciado el lanzamiento de Local+, una nueva iniciativa estratégica diseñada para destacar ofertas locales de alta calidad dentro de su plataforma, reforzando la confianza de los usuarios mediante beneficios clave: envío gratis, devoluciones gratis y entrega rápida.

¿Qué es Local+?

Local+ es una marca diferenciada que identifica productos que cumplen con estándares elevados de servicio al cliente, garantizando una experiencia de compra superior:

Envío gratis.

Devoluciones gratis.

Entrega rápida.

Con Local+, AliExpress busca acercar aún más a los consumidores con los vendedores locales, ofreciendo una experiencia de compra en línea más confiable, ágil y conveniente.

Beneficios de 11.11

Como parte del festival global de compras 11.11, AliExpress ofrecerá una serie de beneficios exclusivos para los consumidores en México:

Agita y gana: obtener cupones y beneficios en la adquisición de productos.

obtener cupones y beneficios en la adquisición de productos. Meses sin intereses: pagar en cuotas mensuales fácilmente.

pagar en cuotas mensuales fácilmente. DiDi Pay: disfrutar de 30 días sin intereses (MSI) durante 11.11.

Y para Black Friday, los usuarios podrán participar en la obtención de beneficios y productos exclusivos.

AliExpress reafirma su compromiso de seguir innovando para ofrecer una experiencia de compra en línea más sencilla, rápida y beneficiosa, tanto para los negocios locales como para los consumidores en México.



Source: Mexicomex Comunicae