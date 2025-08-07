U.S. Polo Assn. nombrada la licencia deportiva número uno

También está incluida entre las 25 primeras en la prestigiosa lista «Top Global Licensors» de License Global. Marca inspirada en el deporte reconocida por alcanzar los 2500 millones de dólares en ventas minoristas globales en 2024

USPA Global ha anunciado hoy que U.S. Polo Assn., la marca oficial de la Asociación de Polo de Estados Unidos (USPA), ha vuelto a situarse entre las 25 primeras posiciones de la lista de los principales licenciantes mundiales de 2025 de la revista License Global, y ahora ocupa el primer puesto entre las marcas deportivas de esta prestigiosa lista. Reconocida como uno de los mayores licenciantes deportivos y de ropa del mundo, U.S. Polo Assn. se mantiene en la 23.ª posición general, junto a otras marcas deportivas de gran prestigio, como la Asociación de Jugadores de la NFL, la Fórmula 1 y el PGA Tour.

La auténtica conexión de U.S. Polo Assn. con el deporte del polo sigue resonando entre los consumidores más jóvenes y los aficionados al deporte de todo el mundo, lo que contribuye a que la marca ocupe el primer puesto en el ranking de marcas deportivas y se sitúe entre las 25 primeras de la lista de los principales licenciatarios mundiales durante tres años consecutivos. La sólida posición de la marca deportiva en el ranking de este año se basa en haber alcanzado un récord de 2500 millones de dólares en ventas minoristas globales en 2024. La presencia mundial de U.S. Polo Assn. abarca más de 190 países con más de 1100 tiendas U.S. Polo Assn., miles de puntos de venta adicionales, más de 12 millones de seguidores en redes sociales y más de 50 sitios de comercio electrónico en 20 idiomas.

«Conseguir el primer puesto en el ranking de marcas deportivas y mantenernos en el puesto 23 de la lista de los principales licenciantes de License Global es una poderosa validación de nuestra estrategia de marca global y del incansable trabajo de nuestro equipo de USPA Global, así como de nuestros socios estratégicos en todo el mundo», afirmó J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global, la empresa que gestiona y comercializa la marca U.S. Polo Assn., valorada en miles de millones de dólares. «Aparecer en la clasificación junto a algunos de los nombres más emblemáticos del deporte y la moda refuerza nuestra posición como marca global de alto rendimiento con una conexión auténtica con el deporte, el estilo y los consumidores de todo el mundo».

La lista de los principales licenciantes mundiales de License Global es un «quién es quién» de los gigantes del sector de las licencias, elaborado a partir de un estudio anual que «tiene en cuenta las ventas minoristas de productos con licencia en todos los principales sectores empresariales, desde el entretenimiento hasta el deporte, pasando por la alimentación y las bebidas, las marcas corporativas, la moda, el arte y el diseño, y mucho más».

«El hecho de que U.S. Polo Assn. haya sido reconocida como la marca deportiva número uno en la clasificación de este año de la lista Top Licensors de License Global es un reflejo directo de las relaciones de confianza que hemos construido con nuestros socios estratégicos globales», afirmó Molly Robbins, vicepresidenta sénior de Licencias Globales y Desarrollo Empresarial de USPA Global. «Nuestro enfoque estratégico en el crecimiento colaborativo, la excelencia de los productos y la narración coherente de la marca sigue impulsando nuestro impulso y el éxito a largo plazo en mercados clave de todo el mundo».

Para ser considerada para su inclusión, cada marca o entidad corporativa debe presentar cifras de ventas minoristas basadas en las ventas mundiales de productos con licencia. Además, los editores de License Global realizan su propia investigación y verificación independientes consultando fuentes del sector, informes anuales y documentos financieros. La marca más grande del mundo sigue siendo The Walt Disney Company, con 62 000 millones de dólares en ventas minoristas, seguida de NBC Universal, la cuarta marca más grande, con 17 000 millones de dólares, y Warner Bros. Discovery, la sexta marca más grande, con 15 000 millones de dólares.

«De cara al futuro, soy muy optimista sobre el potencial de crecimiento global de U.S. Polo Assn. Estamos en camino de superar los 3000 millones de dólares en ventas en un futuro próximo y seguiremos abriendo más tiendas tanto en las regiones actuales como en nuevos y prometedores mercados», añadió Prince.

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la Asociación de Polo de Estados Unidos (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el Centro Nacional de Polo de la USPA en Wellington, Florida. Este año, U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global valorada en miles de millones de dólares y una distribución mundial a través de más de 1100 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. Los acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos y Star Sports en India permiten ahora retransmitir varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., lo que hace que este emocionante deporte sea accesible por primera vez a millones de aficionados al deporte en todo el mundo.

Según License Global, U.S. Polo Assn. ha sido nombrada sistemáticamente una de las principales marcas deportivas con licencia del mundo, junto con la NFL, la NBA y la MLB. Además, esta marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global y digital. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchos otros medios de comunicación destacados de todo el mundo.

Más información @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la USPA y gestiona la marca global U.S. Polo Assn., valorada en miles de millones de dólares. A través de su filial Global Polo Entertainment (GPE), USPA Global también gestiona Global Polo TV, que ofrece contenidos deportivos y de estilo de vida. Para más contenidos deportivos, se puede visitar globalpolo.com.



Source: Mexicomex Comunicae