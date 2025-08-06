Saba impulsa el diálogo para visibilizar el ciclo menstrual y promover una educación sin estigmas

El 68% de las personas en México se siente incómoda al hablar de menstruación con hombres cercanos, según la Encuesta Nacional de Menstruación Digna (Essity–UNICEF)

El ciclo menstrual forma parte de la vida de millones de personas en el mundo; sin embargo, sigue siendo un tema rodeado de silencios e incomodidad social. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Menstruación Digna (Essity–UNICEF), 68% de las personas se siente incómoda o muy incómoda al hablar de menstruación con hombres cercanos, como padres, hermanos o tíos. Esta incomodidad también se extiende a otros círculos: 51% evita mencionarlo con amigos y 44% siente resistencia para abordarlo con figuras de autoridad como profesoras o jefas.

Este silencio ha limitado la educación menstrual, perpetuado los tabúes y generado emociones como vergüenza o inseguridad. Sin embargo, las percepciones están cambiando, especialmente entre las generaciones más jóvenes, quienes muestran mayor disposición a hablar del tema y a exigir acceso a información y educación abierta. La mayoría considera importante que el ciclo menstrual se enseñe tanto a niñas como a niños, reflejando una nueva mentalidad que apuesta por la inclusión y la eliminación del estigma.

«Durante años, las personas menstruantes aprendieron a gestionar este proceso biológico desde la discreción extrema, a veces escondiendo los productos de higiene o evitando pedir ayuda. Hoy, especialmente las generaciones jóvenes, están cuestionando esa narrativa y pidiendo espacios de diálogo abiertos y sin vergüenza», afirma Ximena Magaña, Marketing Manager de Saba.

Saba, marca comprometida con la salud íntima, busca acompañar esta transformación no solo con la innovación en sus productos, como Saba® Invisible® y UltraInvisible®, diseñadas para brindar máxima discreción y seguridad sin comprometer la comodidad.

«Hablar de la menstruación sin miedo es esencial para que todas las personas menstruantes vivan con libertad y confianza. Sabemos que los productos por sí solos no transforman la experiencia; el cambio real se da cuando se combina innovación con educación y diálogo», agrega Magaña.

Para la marca, romper los tabúes es una forma de acompañar a las personas en un momento cotidiano que merece vivirse con seguridad física y emocional. «Queremos que la conversación deje de ser incómoda y se convierta en un espacio de información, confianza y acompañamiento. Además, Saba® lo hace también a través de sus productos, diversificando su portafolio y ofreciendo soluciones que se adaptan a las necesidades y estilos de vida de todas sus consumidoras», concluye.

Hablar de flujo, cambios hormonales y productos de salud íntima no debería ser motivo de vergüenza, sino parte de una cultura de cuidado y autoconocimiento. En este camino, contar con productos que acompañen con total discreción y efectividad hace la diferencia.

Por eso, destacan Saba® Invisible® y Saba® UltraInvisible®, diseñadas para brindar protección sin interrupciones, con tecnología súper absorbente que ayuda a mantenerse activa durante el día sin preocupaciones. Su cubierta suave previene irritaciones en la zona íntima y sus alas laterales aseguran que todo permanezca en su lugar, permitiendo seguir la rutina sintiéndose cómoda, libre y segura.



Source: Mexicomex Comunicae