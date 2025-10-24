U.S. Polo Assn. gana oro y plata en los Premios Stevie 2025 en los International Business Awards

La marca oficial de la United States Polo Association recibe dos galardones en Lisboa: oro por su expansión internacional y plata por su evento Paris Games Polo Challenge 2024, destacando su crecimiento global y su vínculo con el deporte del polo

LATINOAMÉRICA (Octubre 24 de 2025). USPA Global anunció hoy que U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), ha sido galardonada con dos prestigiosos Premios Stevie® en la 22ª edición anual de los International Business Awards® (IBA).

U.S. Polo Assn. fue homenajeada durante una elegante gala en el Hotel Corinthia de Lisboa, Portugal, el viernes 10 de octubre, a la que asistieron directivos de USPA Global y socios estratégicos de la marca en la región. El evento internacional reunió a más de 350 invitados de más de 30 países, entre ellos grandes compañías y ganadores de los Stevie Awards como Coca-Cola, Starbucks, Lenovo, Kendra Scott, IBM y Turkish Airlines.

Las inscripciones ganadoras de la marca incluyeron un Premio Stevie de Oro en Logro en Expansión Internacional y un Premio Stevie de Plata en Evento de Celebración por la campaña Paris Games Polo Challenge 2024. La marca global, inspirada en el deporte y valorada en miles de millones de dólares, obtuvo altas calificaciones del jurado en estas competitivas categorías de crecimiento internacional.

Recogieron los dos trofeos en el escenario Stacey Kovalsky, vicepresidenta de PR y Comunicaciones Globales, y Yesim Ilgun por USPA Global; Franco Zuccon, CEO de Eurotrade; Augusto Bonetto, CEO de Bonis; Alessia Lana, Incom; y Filippo Peroni y Enrica Cova, Eastlab.

«Que U.S. Polo Assn. gane los Premios Stevie de Oro y Plata en los 22º International Business Awards es un tremendo reconocimiento al poder global y la fuerza creativa de nuestra marca», declaró J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, empresa que gestiona la marca U.S. Polo Assn. «Nos sentimos especialmente orgullosos de ser reconocidos por nuestra estrategia de expansión internacional, que incluye los esfuerzos de todos nuestros socios globales estratégicos, y por la Paris Games Polo Challenge, una campaña única que celebró la herencia del polo en un escenario deportivo histórico».

El Premio Oro a Logro en Expansión Internacional reconoce los 2.500 millones de dólares en ventas minoristas globales de U.S. Polo Assn. en 190 países, con más de 1.200 tiendas propias y una sólida presencia de comercio electrónico en más de 50 países y 20 idiomas.

El Premio Plata en Evento de Celebración destaca el innovador Paris Games Polo Challenge 2024, una conmemoración centenaria y partido de homenaje oficial entre EE. UU. y Francia en el Polo Club du Domaine Chantilly. Ambos premios refuerzan la conexión auténtica de U.S. Polo Assn. con el deporte del polo y con consumidores de todo el mundo.

Los International Business Awards son ampliamente reconocidos como el programa de premios empresariales más importante del mundo. La edición 2025 recibió candidaturas de casi 80 países y territorios, con más de 3.800 nominaciones de organizaciones de todos los tamaños y sectores. Los ganadores fueron seleccionados según la puntuación media otorgada por más de 250 ejecutivos internacionales durante tres meses de evaluación.

Más información sobre los 22º International Business Awards y la lista completa de ganadores Stevie 2025 en StevieAwards.com/IBA.

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de EE. UU., fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center (NPC) en Wellington, Florida. Este año, U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA.

Con presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas propias y miles de puntos de venta adicionales, la marca ofrece moda, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países.

Patrocina importantes torneos de polo, como el U.S. Open Polo Championship®, celebrado anualmente en el NPC de Palm Beaches. Acuerdos históricos con ESPN (EE. UU.), TNT y Eurosport (Europa) y Star Sports (India) permiten retransmitir varios de los principales campeonatos de polo del mundo, acercando este deporte a millones de aficionados.

Reconocida por License Global como una de las principales licenciatarias deportivas del mundo, junto a la NFL, PGA Tour y Formula 1, la marca ha sido destacada por Forbes, Fortune, Modern Retail, GQ, Yahoo Finance y Bloomberg por su éxito global.

Más información en uspoloassnglobal.com y en @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también administra la filial Global Polo, que es el líder mundial en contenido sobre el deporte del polo.

Para obtener más información, visitar globalpolo.com o Global Polo en YouTube.

