CATRICE presenta Lip Artist Matte Lipstick & Liner, que logra un look impecable acabado mate y preciso

CATRICE, la marca alemana de cosméticos decorativos reconocida por combinar innovación, estilo y accesibilidad, presenta su más reciente lanzamiento: Lip Artist Matte Lipstick & Liner, el producto 2 en 1 que redefine la manera de crear labios perfectamente precisos, cómodos e intensos.

Con su textura cremosa, fórmula vegana y acabado mate, este dúo —que combina un delineador de labios más oscuro con un labial más claro— permite perfilar y rellenar los labios en un solo paso, ofreciendo un acabado sofisticado y un look impecable. Su formato retráctil garantiza una aplicación práctica y sin esfuerzo, proporcionando un color intenso desde la primera pasada, mientras que su gama de tonos ofrece opciones para cada estilo y ocasión.

Al aplicarlo, crea un look versátil que va desde unos labios definidos y elegantes, perfectos para un maquillaje de oficina, hasta una intensidad audaz y dramática ideal para la noche. Su fórmula ligera brinda una sensación de confort absoluto, evitando la resequedad, lo que lo convierte en el aliado perfecto para quienes desean expresarse con autenticidad y confianza.

CATRICE invita a todos a experimentar la libertad de un producto multifuncional que fomenta el juego, la creatividad y la individualidad, empoderando a cada persona a mostrar su magia y reflejar su personalidad a través de un look impecable, moderno y sin esfuerzo.

Acerca de Catrice:

Catrice. APASIONADOS POR EL MAQUILLAJE SERIOS SOBRE LAS PERSONAS Y EL PLANETA. Pasión por el maquillaje y un enfoque despreocupado, en armonía con las personas, los animales y el medio ambiente. Con más del 85% de productos veganos. Eso es con lo que está comprometida la marca de cosméticos Catrice. Desde 2004, la marca alemana lleva productos a los estantes de belleza de los minoristas y tiendas en línea en alrededor de 70 países. La gama refleja la aspiración de la marca de ofrecer a los amantes de la belleza de todo el mundo una amplia variedad de colores y tendencias, fórmulas de lujo y productos de belleza innovadores con ingredientes de alta calidad. «Libre de preocupaciones».



