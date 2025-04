U.S. Polo Assn. celebra el lanzamiento de Field X Fashion, edición 2

Se trata de la galardonada revista digital global de la marca que celebra el deporte y la moda

U.S. Polo Assn., la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), anuncia con orgullo el lanzamiento de Field X Fashion, edición 2, la revista digital anual de la marca global. Esta galardonada revista, disponible tanto en línea como en una edición impresa, se está compartiendo en todo el mundo, ofreciendo a millones de clientes, aficionados al deporte, personas influyentes y socios una visión inmersiva en el mundo del deporte y la moda de U.S. Polo Assn.

Field X Fashion cubre una amplia gama de contenidos, incluyendo eventos deportivos mundiales de polo, productos globales de temporada y colecciones de sesiones de fotos, iniciativas de sostenibilidad, eventos de influencers en todo el mundo, filantropía y logros significativos de la marca a partir de 2024. La edición 2 de Field X Fashion también anuncia las próximas celebraciones del 135 aniversario de U.S. Polo Assn. en 2025, prometiendo algunos de los mejores contenidos de la marca en todo el mundo, todo en un solo lugar.

«Field X Fashion es una forma importante de involucrar y agradecer a nuestros consumidores globales y aficionados al deporte que abarcan 190 países de todo el mundo, compartiendo la rica herencia y los eventos que definen a U.S. Polo Assn.», dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la multimillonaria marca U.S. Polo Assn. «Field X Fashion no es sólo una revista, sino una forma inmersiva de asomarse al universo expansivo de nuestra marca y nuestro deporte, destacando nuestra auténtica conexión con el deporte del polo, nuestra moda atemporal y nuestra influencia global».

«Estamos encantados de ofrecer esta mezcla de contenidos, así como nuestro teaser del 135 aniversario, a nuestros fans y consumidores de todo el mundo», añadió.

Field X Fashion ha sido galardonada con el Premio al Mérito de Oro 2023 en la categoría de Publicación/Comunicación Destacada, diseñada para reconocer los esfuerzos realizados por las industrias globales y los mercados a los que sirven. Los Premios al Mérito reconocen a las empresas que han contribuido al crecimiento continuo del mercado en todo el mundo, y entre los jueces se encuentran respetados periodistas, ejecutivos, consultores, empresarios, educadores y el personal de los Premios al Mérito.

Clientes, aficionados al deporte, influencers y socios de la marca ya pueden disfrutar de la versión digital de Field X Fashion, edición 2, en uspoloassnglobal.com. Desde la creación de la revista en 2023, U.S. Polo Assn. se compromete a continuar con esta tradición anual, aportando nuevas y emocionantes actualizaciones, historias y colecciones a su fiel audiencia cada año.

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes de polo y jugadores de polo de Norteamérica, fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center de Wellington, Florida. Este año, la U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global multimillonaria y una distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos y Star Sports en la India retransmiten ahora varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo accesible este apasionante deporte a millones de aficionados de todo el mundo por primera vez.

U.S. Polo Assn. ha sido nombrada constantemente uno de los principales licenciatarios deportivos globales del mundo junto con la NFL, la NBA y la MLB, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global y digital. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros muchos medios de comunicación destacados de todo el mundo.

Más información: uspoloassnglobal.com y en @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la USPA y gestiona la marca global y multimillonaria U.S. Polo Assn. a través de su filial Global Polo Entertainment (GPE), USPA Global también gestiona Global Polo TV, que ofrece contenidos deportivos y de estilo de vida.



Source: Mexicomex Comunicae