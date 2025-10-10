The Palm invita a celebrar cenas de fin de año y Navidad en uno de los restaurantes de carnes en CDMX

The Palm, uno de los restaurantes de carnes en CDMX ubicado en el Hotel Presidente InterContinental, presenta su propuesta para la temporada de cenas de fin de año y Navidad, ofreciendo espacios ideales para grupos, eventos privados y celebraciones empresariales en un ambiente elegante y exclusivo

Durante los meses de noviembre y diciembre, The Palm se convierte en una de las mejores opciones para quienes buscan restaurantes para grupos y celebraciones de fin de año en la Ciudad de México. Con su tradición neoyorquina y cortes premium, ofrece una experiencia gastronómica de alto nivel ideal para convivir, agradecer y cerrar el año.

Su menú destaca por cortes USDA Prime, langosta fresca, mariscos y platillos clásicos de steakhouse, acompañados de una cava cuidadosamente seleccionada. Además, el servicio personalizado y la atención al detalle convierten cada evento en una experiencia memorable.

Para reuniones empresariales o celebraciones familiares, The Palm cuenta con salones privados que garantizan privacidad y comodidad. Estos espacios permiten disfrutar del ambiente cálido y sofisticado del restaurante, adaptándose a distintos tamaños de grupo y necesidades específicas, ideales para eventos pequeños o cenas corporativas.

A lo largo de los años, The Palm se ha consolidado como un referente entre los restaurantes de carnes en la CDMX, reconocido por la calidad excepcional de sus ingredientes y el profesionalismo de su equipo de servicio. Su propuesta culinaria mantiene viva la esencia de un auténtico steakhouse neoyorquino, combinando recetas clásicas con toques contemporáneos que conquistan los paladares más exigentes.

Durante la temporada decembrina, el restaurante se viste de elegancia para recibir grupos empresariales que buscan un ambiente discreto, pero vibrante, donde cada platillo se convierte en una oportunidad para brindar por los logros del año. Los anfitriones pueden personalizar su experiencia con menús especiales, maridajes y detalles decorativos, haciendo de cada cena un evento único.

Además, su ubicación privilegiada dentro del Hotel Presidente InterContinental facilita la organización de experiencias integrales que combinan gastronomía, alojamiento y hospitalidad de lujo, ideales para huéspedes nacionales e internacionales que desean cerrar el año con estilo.

Este fin de año, The Palm invita a disfrutar de una cena inolvidable donde cada detalle refleja la esencia del buen gusto, la tradición neoyorquina y el placer de compartir alrededor de la mesa.



Source: Mexicomex Comunicae