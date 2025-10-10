Wellbeing 360: Organizaciones con Propósito de Tecmilenio reunió a líderes del propósito y el bienestar

Tecmilenio reafirmó su liderazgo en la conversación global sobre propósito y bienestar con una nueva edición de Wellbeing 360: Organizaciones con Propósito. Wellbeing 360 mostró cómo la sabiduría, la empatía y el propósito son claves en las organizaciones del futuro

El Instituto del Propósito y Bienestar Integral (IPBI) de Tecmilenio celebró una edición más de Wellbeing 360: Organizaciones con Propósito el 9 de octubre en Expo Santa Fe. La jornada convocó a especialistas en liderazgo, felicidad y cultura laboral para explorar prácticas que alinean bienestar y resultados en empresas.

La apertura incluyó respiración consciente con Ana Belem, acompañada por un violín, y un auditorio en pleno silencio y concentración.

Bruno Zepeda, rector de Tecmilenio, dio la bienvenida con un llamado a formar personas integrales y con propósito. «La irrupción de la inteligencia artificial está transformando la manera en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Pero en medio de tanta velocidad, tanta tecnología, surge una pregunta silenciosa y profunda:¿Qué sentido tiene tanta inteligencia si no está guiada por sabiduría, empatía, sentido de vida y propósito?»

Posteriormente, Rosalinda Ballesteros, directora del IPBI, afirmó que todos los presentes forman «parte de una comunidad de personas que pensamos que podemos hacer una diferencia y eso es muy importante».

La conferencia de Raj Sisodia, experto en liderazgo y capitalismo consciente, puso énfasis en autoconocimiento, amor propio, expresión, completud y sanación. «La vida no es un bufete, no hay menú. No eliges nada de tu vida: ni familia, ni ambiente, ni cultura. No puedes elegirlo, pero puedes elegir cómo reaccionas ante ello y agradecer lo que tienes. Elegir tu futuro, enfrentar tus miedos y regresar transformado».

Luego, Salvador Alva, exrector del Tecnológico de Monterrey, habló de transformación educativa y expuso «el propósito del líder», con un marco que separa «ser» y «tener», y con reglas para una vida con dirección: plan personal, independencia de juicio, y servicio. «Cuando tu presente es mejor que tus expectativas, eres feliz. Cuando tu realidad es peor que tus expectativas, eres infeliz. El éxito es tener lo que deseas. Y la felicidad es disfrutar lo que tienes».

En el panel moderado por Rosalinda Ballesteros participaron Lina Martínez, directora del Observatorio POLIS en la Universidad Icesi, y Gerardo Leyva, economista y exdirectivo en INEGI. Ambos abordaron vínculos entre bienestar y desempeño. Martínez subrayó la caída del bienestar juvenil y la responsabilidad de las empresas con la salud mental. «La empresa tiene una responsabilidad directa y moral con el bienestar de sus empleados». Leyva destacó el retorno económico de invertir en salud mental. «La felicidad es una ventaja competitiva».

Michael Steger, director del Center for Meaning and Purpose, cerró con «Viviendo con propósito», donde planteó los rasgos del trabajo con sentido y describió condiciones que favorecen significado en las organizaciones: cultura del bienestar, estándares éticos, sistemas de desarrollo y responsabilidad compartida. «Algo para que piensen los líderes: los grandes logros no se alcanzan solo con su gente, sino también para su gente».

El mensaje final de Julio Peña, vicerrector de educación abierta y organizaciones en Tecmilenio, integró los aprendizajes de una jornada que consolidó a Wellbeing como un espacio de diálogo con herramientas para cambiar la conversación en los centros de trabajo.

Para los interesados en las conferencias, próximamente estarán disponibles en wellbeing360.tv.



Source: Mexicomex Comunicae