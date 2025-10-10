essence redefine el maquillaje de ojos con los nuevos rimels "Lash Without Limits": pestañas sin límites, sin esfuerzo

essence presenta su más reciente innovación en maquillaje: las nuevas máscaras Lash Without Limits. Pestañas largas y con volumen posibles con la versión Tubing incorpora la tecnología Tubing

La marca alemana de belleza essence presenta su más reciente innovación en maquillaje: las nuevas máscaras Lash Without Limits, creadas para ofrecer longitud, volumen y definición extremos, sin importar la ocasión.

Con dos fórmulas de alto rendimiento —Tubing y Waterproof—, essence responde a las necesidades de quienes buscan un acabado impecable, duradero y fácil de remover.

La versión Tubing incorpora la tecnología Tubing, que envuelve cada pestaña en pequeños tubos flexibles para lograr un efecto más largo y con mayor volumen. Su fórmula a prueba de manchas se retira fácilmente con agua tibia, ¡Su fórmula evita residuos visibles!

Por su parte, la versión Waterproof cuenta con un cepillo flexible de elastómero que atrapa tanto las pestañas cortas como las largas, brindando un levantamiento instantáneo y un acabado resistente al agua, ideal para días largos o climas húmedos.

Ambas versiones ofrecen resultados impactantes y sin límites, reforzando el compromiso de essence con la innovación, la accesibilidad y la belleza auténtica.

Con Lash Without Limits, essence invita a todos a expresar sus emociones a través de la mirada, sin retoques ni restricciones. Para expresar más y corregir menos.

Dos máscaras, posibilidades infinitas. Para cada emoción.

Essence refuerza su filosofía de una belleza divertida e inclusiva y que la belleza sea divertida. «Descubre más en Instagram @essence_cosmetics.latam».

Encuentra essence en: Walmart, Soriana, Chedraui, DAX, Woolworth, Amazon, Yza y Aruma.

Acerca de essence:

Una pasión por el maquillaje y la creatividad para todos los estilos: desde 2002, essence ha sido sinónimo de alta calidad, gran compromiso e innovación a precios ideales. Presente en más de 80 países alrededor del mundo, essence está dirigida a quienes inician su camino en el mundo de la belleza, enfocándose en el público adolescente y joven adulto, pero también en la niña interior que está dentro. Con el lema Make beauty fun, essence representa una belleza divertida e inclusiva para todos. La cuidadosa selección de ingredientes y el compromiso de ser una marca libre de crueldad han sido siempre parte esencial de su filosofía.



