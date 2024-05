The E-Cigarette Summit reúne en Washington a expertos para analizar la prohibición de los vaporizadores

/COMUNICAE/

Médicos, especialistas y activistas piden avanzar en la definición de marcos regulatorios de dispositivos de riesgo reducido para combatir el tabaquismo. Se llevó a cabo la edición 2024 de The E-Cigarette Summit, en Washington DC

El gobierno mexicano prohíbe los vaporizadores «bajo criterios de incoherencia y datos imprecisos», mientras que en diversos países, como Francia e Inglaterra, los dispositivos forman parte de políticas públicas para abandonar el tabaquismo, coincidieron especialistas y activistas reunidos en The E-Cigarette Summit, que se realizó en la ciudad de Washington DC.

En este sentido, el doctor Rafael Meza, miembro del Instituto de Investigación contra el Cáncer de British Columbia, dijo que «las autoridades de los diferentes países deben revisar la amplia gama de estudios científicos que ya existen sobre el tema de los vaporizadores, así como la experiencia internacional en la materia».

En mayo de 2022, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto para prohibir la venta de vaporizadores, a pesar de que en octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional prohibir la venta de los dispositivos.

Por ello, el oncólogo calificó de «incoherente la política pública del gobierno mexicano, pues, por un lado, permite los cigarros convencionales de tabaco y, por otro lado, prohíbe la venta de vaporizadores, a pesar de que científicamente se ha demostrado que ayudan a dejar el tabaquismo».

Deborah Arnott, directora Ejecutiva de Action on Smoking and Health del Reino Unido, informó que el consumo de tabaco en la Gran Bretaña ha bajado en función de un mayor uso de vaporizadores: En el 2013, los fumadores de más de 18 años de edad representaban 18 por ciento de la población adulta y hoy en día el porcentaje bajó a 13 por ciento. En tanto, el uso de los dispositivos electrónicos subió de 2.7 a 11 por ciento en el mismo lapso.

En tanto, Brian King, director del Centro para Productos de Tabaco de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), del gobierno de Estados Unidos, mencionó que «la autorización de permisos para la venta de dispositivos ha sido muy minuciosa, precisamente para evitar el consumo de vaporizadores por parte de menores de edad», pues advirtió que han recibido peticiones de productos con colores y sabores propios para un mercado de menores de edad. En ese sentido, informó que sólo han sido autorizados 23 solicitudes de más de 26 millones de peticiones.

Juan José Cirion Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, acusó que «el gobierno mexicano sustente sus políticas prohibicionistas en ideologías obsoletas, como los decretos presidenciales que se sustentan en las muertes que ocurrieron en el otoño de 2019 en Estados Unidos y que las autoridades de dicho país aclararon que obedecieron por el consumo de líquidos adquiridos en el «mercado negro» y no por la práctica del vapeo. Es lamentable que las autoridades mexicanas no se den la oportunidad de participar en foros como el The E-Cigarette Summit para conocer los estudios y experiencias sobre vaporizadores», cuestionó el también autor del libro iEl concepto de reducción de daños y los derechos humanos’.

