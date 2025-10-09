Tempel Group México: innovación, energía y tecnología que transforman el futuro

Con más de 12 años en el país y 47 de experiencia internacional, Tempel Group México se consolida como un socio estratégico en energía, ingeniería industrial y consumo electrónico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que combinan estándares globales con visión local

Tempel Group México reafirma su liderazgo como un socio estratégico de talla internacional, comprometido con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico en el mercado mexicano. Con soluciones a la medida para los sectores de energía, ingeniería industrial y consumo electrónico, la compañía se ha convertido en un referente global con visión local.

Con 47 años de experiencia internacional y más de 12 años impulsando proyectos en México, Tempel Group está presente en 20 países y 18 ciudades estratégicas, respaldado por un equipo de más de 400 especialistas, de los cuales el 40% son ingenieros y técnicos altamente calificados. Esta combinación de trayectoria, conocimiento y talento garantiza a sus clientes soluciones robustas, confiables y a la vanguardia.

Tres pilares que marcan la diferencia

Ingeniería : Infraestructura informática y de comunicaciones industriales con tecnología de última generación para sectores como transporte, telecomunicaciones, defensa, minería y energía.

: Infraestructura informática y de comunicaciones industriales con tecnología de última generación para sectores como transporte, telecomunicaciones, defensa, minería y energía. Energía : Diseño y distribución de baterías industriales y sistemas de almacenamiento energético personalizados , con aplicaciones que van desde telecomunicaciones hasta energías renovables y sistemas críticos de respaldo.

: Diseño y distribución de , con aplicaciones que van desde telecomunicaciones hasta energías renovables y sistemas críticos de respaldo. Consumo: Comercialización de productos electrónicos de alto rendimiento con un claro enfoque en eficiencia energética, iluminación inteligente y tecnología sustentable, integrando canales de retail, e-commerce y proyectos llave en mano.

Hecho en México, con estándares internacionales

Desde su planta de producción y ensamblaje en Monterrey, Tempel Group diseña y fabrica soluciones que cumplen con las más exigentes certificaciones internacionales (ISO 9001, ISO 14001, MIL-STD, EN-50155, IEC 61850-3), garantizando calidad, seguridad y eficiencia energética.

Más que un proveedor, Tempel Group es un aliado estratégico: acompaña a cada cliente en todo el ciclo de sus proyectos, desde la consultoría y el diseño integral hasta la implementación y el servicio postventa. Su misión es clara: generar valor agregado y potenciar la competitividad de las empresas mexicanas con innovación y sostenibilidad.



Source: Mexicomex Comunicae