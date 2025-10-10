GSK presenta la transformación acelerada de IBP con OMP en la Cumbre de Planificación de la Cadena de Suministro de Gartner

LATINOAMÉRICA (Octubre 09 de 2025). OMP, líder en soluciones de planificación de la cadena de suministro, destaca en la Cumbre de Planificación de la Cadena de Suministro 2025 de Gartner, celebrada en Londres, cómo GSK está acelerando su transformación global. La empresa sanitaria global revelará cómo está remodelando la planificación integral en todo su negocio de medicamentos y vacunas. Gracias a la tecnología Unison Planning , de OMP, basada en la inteligencia artificial, GSK está acelerando la implementación de la demanda y el suministro en todo el mundo.

La hoja de ruta de GSK para acelerar la transformación del IBP

Tim Shaw, director global del Centro de Excelencia de Planificación de la Cadena de Suministro de GSK, compartirá cómo la empresa movilizó recursos en solo cuatro meses para reinventar la planificación integrada. «Descubre cómo GSK equilibró la rápida entrega de valor con sólidas bases de IBP y creó una hoja de ruta para acelerar los resultados, al tiempo que garantizaba el éxito de la transformación a largo plazo».

La presentación sigue a una sesión ejecutiva a cargo de John Saxby, vicepresidente sénior de Cadena de Suministro en GSK, en la que se ofrece a los participantes una visión más amplia del proceso de implementación del IBP en la empresa y su impacto tangible en el negocio.

Experimentar la sinergia entre humanos e inteligencia artificial en el stand de OMP.

La Cumbre de Planificación de la Cadena de Suministro de Gartner, que se celebrará los días 3 y 4 de noviembre en Londres, reunirá a líderes mundiales de la cadena de suministro para explorar estrategias que permitan tomar decisiones complejas y de gran impacto.

OMP estará en el stand 202 para presentar UnisonIQ, su innovador marco de coordinación de IA. Integrado en la plataforma Unison Planning , transforma la toma de decisiones de la cadena de suministro mediante la sinergia entre humanos e IA. Los visitantes podrán experimentar de primera mano cómo UnisonIQ está revolucionando las operaciones de la cadena de suministro a través de agentes siempre activos, el asistente de IA generativa Unison Companion y motores de IA avanzados.

«Descubra cómo la planificación integrada, mejorada gracias a los últimos avances en inteligencia artificial, mejora la modelización de escenarios y permite tomar decisiones más rápidas e inteligentes, lo que ayuda a las organizaciones a reforzar su resiliencia, superar retos y lograr resultados empresariales cuantificables».

«Únase a OMP en Gartner para conocer de primera mano la historia de transformación de GSK y descubrir cómo Unison Planning , impulsado por la inteligencia artificial, puede acelerar el éxito de la planificación y apoyar a sus equipos de planificación».

Resumen de la session

Título: OMP: De la visión a la realidad: cómo GSK está acelerando su transformación de IBP con Unison Planning

Conferenciante: Tim Shaw – Director global del Centro de Excelencia de Planificación de la Cadena de Suministro en GSK

Cuando: Martes, 4 de noviembre de 2025, a las 11:15-11:45 am GMT

Donde: Park Plaza Westminster – 200 Westminster Bridge Road, Londres, Inglaterra SE1 7UT Reino Unido

Más información aquí.

Sobre OMP

OMP ayuda a las empresas que se enfrentan a complejos retos de planificación a sobresalir, crecer y prosperar, ofreciéndoles la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado. Cientos de clientes de una amplia gama de sectores, que abarcan desde los bienes de consumo hasta las ciencias de la vida, pasando por los productos químicos, los metales, el papel, los envases y los plásticos, se benefician del uso de la exclusiva solución Unison Planning de OMP.

Contacto

Nombre contacto: Philip Vervloesem

Descripción contacto: Chief Commercial & Markets Officer

Teléfono de contacto: +1-770-956-2723

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico