Despegar anuncia transición de liderazgo para el inicio de una nueva etapa de crecimiento acelerado

Luego de 9 años, Damián Scokin dejará su cargo de CEO en marzo de 2026 y Gonzalo García Estebarena, actual CTO, asumirá el rol, en un movimiento estratégico que refuerza el compromiso de la compañía de enriquecer la vida de las personas a través de los viajes

Despegar, la principal empresa de tecnología de viajes de Latinoamérica, anunció una transición de liderazgo estratégica y planificada: Damián Scokin dejará su cargo de Chief Executive Officer (CEO) el 31 de marzo de 2026. Gonzalo Estebarena, actual Chief Technology Officer (CTO), fue nombrado para asumir el rol de CEO.

La decisión de Damián Scokin se da tras la venta e integración de Despegar al Grupo Prosus y busca impulsar una nueva etapa de crecimiento acelerado y ambición en toda la región. Scokin continuará su vínculo con la empresa como miembro del Directorio y advisor para dar soporte a la estrategia de largo plazo.

La gestión de Damián Scokin se define por una profunda transformación que llevó a la compañía a consolidar su valor en el mercado, multiplicar sus ventas y su rentabilidad. Damián Scokin comentó: «Miro hacia atrás y siento un inmenso orgullo por el valor y la resiliencia que construimos junto a nuestro equipo. Transformamos la compañía de manera radical, lideramos con éxito el IPO en el NYSE en 2017, concretamos la adquisición de 5 empresas y superamos la pandemia, no sólo asegurando $200 millones en financiamiento crítico, sino que hoy Despegar es el doble de grande y tiene el doble de rentabilidad que antes es crisis. Culminamos esta etapa con la adquisición por $1.7 mil millones por parte de Prosus, que valida la calidad de nuestro negocio y nos da la escala global necesaria

La elección de Gonzalo García Estebarena, un líder interno, con más de 15 años en la industria y actual CTO, es un claro enfoque en la tecnología como motor de crecimiento. Entre sus logros, rediseñó el modelo de relacionamiento con nuestros socios, fue responsable del turnaround comercial de Despegar durante la pandemia y, por último lideró la introducción de IA en Despegar, culminando con la creación de SOFIA, nuestra agente de viajes con inteligencia artificial generativa. «Dejo la compañía en el punto más fuerte. La elección de un líder desarrollado internamente es la mayor muestra de confianza del Grupo Prosus en nuestro pool de talento«, agregó Scokin. «La carrera de Gonzalo lo llevó a ocupar posiciones claves en casi todas las áreas del negocio, dándole una visión completa y única que acelerará la ambición que nuestra nueva etapa exige».

Gonzalo García Estebarena afirmó: «Es un gran honor asumir el liderazgo de Despegar, una compañía con la innovación en su ADN. En esta nueva etapa, mi objetivo es construir sobre el legado de Damián y acelerar nuestro espíritu tecnológico, aprovechando el potencial de la Inteligencia Artificial y la escala global del Grupo Prosus para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento y seguir enriqueciendo la vida de las personas a través de los viajes».



Source: Mexicomex Comunicae