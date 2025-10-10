Comexsoft impulsa su implantación en Latinoamérica con su participación en ftalks Food Summit México 2025

La compañía tecnológica especializada en inteligencia competitiva para gran consumo refuerza su expansión internacional a través de su participación en ftalks Food Summit, que se ha celebrado del 6 al 9 de octubre en Ciudad de México, uno de los encuentros más relevantes del sector alimentario en la región

Comexsoft, plataforma SaaS de inteligencia competitiva y análisis de datos en tiempo real para el sector de alimentación y bebidas, ha dado un paso decisivo en su internacionalización al participar en ftalks Food Summit México 2025, el encuentro de referencia para la innovación y la transformación del sistema alimentario en América Latina. El evento ha tenido lugar del 6 al 9 de octubre en Ciudad de México, con sedes en Deloitte University (Torre Diana), BBVA Spark (Torre BBVA) y el Centro Banamex, donde se ha celebrado The Food Tech Summit & Expo ftalksfoodsummit.com.

Comexsoft ha participado en el Future Market, espacio ha reunido a startups y compañías tecnológicas de todo el mundo para presentar soluciones innovadoras en materia de agrotech, foodtech e inteligencia de mercado. Allí, la compañía ha mostrado cómo sus herramientas de análisis Big Data permiten a fabricantes y distribuidores tomar decisiones rápidas y fundamentadas, optimizando el lanzamiento de productos, el pricing y la identificación de tendencias emergentes en gran consumo.

«Nuestra expansión hacia Latinoamérica responde a la necesidad de aportar soluciones rápidas, fiables y competitivas en un mercado dinámico y en crecimiento. ftalks Food Summit nos ha ofrecido la oportunidad de conectar directamente con los principales actores del sector, escuchar sus necesidades y mostrar cómo nuestra tecnología puede convertirse en un aliado estratégico en su desarrollo», afirma José Manuel García Boticario, CEO y cofundador de Comexsoft.

Con su participación en esta feria internacional, Comexsoft consolida su estrategia de internacionalización y se posiciona como socio tecnológico de referencia en el ecosistema de gran consumo a nivel global.

La compañía continuará reforzando su inversión en I+D y su colaboración con instituciones de prestigio para mantenerse a la vanguardia de la innovación y ofrecer a las empresas soluciones accesibles, precisas y adaptadas a los retos actuales y futuros del mercado.



Source: Mexicomex Comunicae