Tempel Group México acelera la transformación industrial con soluciones tecnológicas de alto impacto

Con una estrategia que combina innovación tecnológica, alianzas globales y un sólido equipo de ingeniería, Tempel Group México acelera su posicionamiento como socio estratégico en la transformación digital e industrial de la región, impulsando soluciones de alto valor en sectores clave como energía, transporte, telecomunicaciones e industria 4.0

Tempel Group México da un paso firme en su consolidación como proveedor integral de innovación tecnológica e industrial, al desplegar una ambiciosa estrategia orientada a la generación de leads de alto valor. Su apuesta: proyectos de ingeniería robustos, personalizados y respaldados por alianzas estratégicas con gigantes globales como Advantech y Phoenix Contact.

La compañía está revolucionando sectores clave como energía, transporte, telecomunicaciones e industria 4.0 con soluciones que marcan la diferencia: automatización avanzada, energía autónoma, infraestructura IoT de nueva generación y gabinetes inteligentes. No se trata solo de resolver desafíos técnicos, sino de crear propuestas de valor únicas que atraen, impactan y fidelizan a clientes estratégicos.

En el corazón de esta transformación está su equipo de ingeniería especializado, que combina experiencia en integración de hardware y software, diseño a la medida y soporte técnico de primer nivel. De la mano del área comercial, desarrollan potentes herramientas de atracción —desde casos de uso reales y demos en sitio hasta capacitaciones técnicas exclusivas— que permiten mostrar el valor tangible de cada solución.

El respaldo de marcas líderes a nivel global potencia esta propuesta: Advantech, referente en computación industrial e IoT, y Phoenix Contact, pionero en automatización y conectividad eléctrica, garantizan soluciones seguras, escalables y alineadas con los estándares internacionales más exigentes.

Con esta sinergia entre tecnología, estrategia y expertise en ingeniería, Tempel Group México se posiciona como socio estratégico clave para empresas que buscan acelerar su camino hacia la transformación digital e industrial, no solo en México, sino en toda América Latina.

Sobre Tempel Group

Fundada en Barcelona hace 47 años, Tempel Group opera en más de 22 países y cuenta con sede en 18 ciudades a nivel global. Sus áreas de negocio, centradas en Energía, Ingeniería, Consumo y Servicios, se articulan bajo una fuerte apuesta por la I+D+i y la eficiencia energética, integrando tecnologías tradicionales con sistemas avanzados de gestión energética e Internet of Things (IoT) para impulsar la transición hacia un modelo más sostenible y digital.



